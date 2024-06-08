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Чи почав Залужний працювати послом у Британії: відповідь МЗС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чи почав Залужний працювати послом у Британії: відповідь МЗС
Кулеба розповів, на якій стадії підготовка Залужного до нової роботи
фото: Валерій Залужний/Telegram

Колишній головком ЗСУ майже завершив підготовку до виконання нових посадових обов'язків

Наразі колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продовжує підготовку до роботи посла у Великій Британії. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю «Укрінформу».

«Цей процес (підготовки, – ред.) уже наприкінці фінішної прямої», – сказав міністр.

Кулеба додав, що розуміє підвищений інтерес до цієї теми, але наголосив, що «всіх послів оцінюють однаково: за результатами».

«Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави», – зазначив голова МЗС.

Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з посадою посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

«Я з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу над зміцненням нашого непорушного альянсу та просуванням вперед нашого 100-річного партнерства», – написав Гарріс. 

Раніше стало відомо, що Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став третім генералом, якого Київ призначив послом. До нього були колишній очільник Міноборони, генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран та генерал-майор запасу Олександр Поліщук.

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Теги: посол Велика Британія Дмитро Кулеба Валерій Залужний

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