Чи почав Залужний працювати послом у Британії: відповідь МЗС

Кулеба розповів, на якій стадії підготовка Залужного до нової роботи

Колишній головком ЗСУ майже завершив підготовку до виконання нових посадових обов'язків

Наразі колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продовжує підготовку до роботи посла у Великій Британії. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю «Укрінформу».

«Цей процес (підготовки, – ред.) уже наприкінці фінішної прямої», – сказав міністр.

Кулеба додав, що розуміє підвищений інтерес до цієї теми, але наголосив, що «всіх послів оцінюють однаково: за результатами».

«Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави», – зазначив голова МЗС.

Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з посадою посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

«Я з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу над зміцненням нашого непорушного альянсу та просуванням вперед нашого 100-річного партнерства», – написав Гарріс.

Раніше стало відомо, що Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став третім генералом, якого Київ призначив послом. До нього були колишній очільник Міноборони, генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран та генерал-майор запасу Олександр Поліщук.