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Адміністрація Трампа може поновити деякі програми допомоги для низки країн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Адміністрація Трампа може поновити деякі програми допомоги для низки країн
У березні Державний департамент офіційно сповістив Конгрес про рішення припинити незалежну діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
фото: Reuters

7 квітня адміністрація Трампа припинила програми життєво необхідної допомоги для більш ніж десятка країн на загальну суму понад $1,3 млрд

Адміністрація президента Дональда Трампа вирішила відновити щонайменше шість нещодавно скасованих програм іноземної допомоги США для екстреної продовольчої допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Джерела видання зауважують, що швидке скасування рішень, прийнятих лише кілька днів тому, підкреслило імпульсивний характер скорочення Трампом іноземної допомоги. Це призвело до того, що програми скорочувалися, відновлювалися, а потім знову скорочувалися, зриваючи міжнародні гуманітарні операції.

Виконувач обов'язків заступника адміністратора USAID Джеремі Левін, який раніше був ідентифікований як член Департаменту ефективності управління Ілона Маска, попросив співробітників у внутрішньому електронному листі скасувати звільнення. Він попросив відновити виплати грантів Всесвітній продовольчій програмі в Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі.

Адміністрація також відновила виплати чотирьом програмам Міжнародній організації з міграції в Тихоокеанському регіоні.

«Вибачте за всі суперечки щодо виплат», – сказав Левін у внутрішньому електронному листі. «Є багато зацікавлених сторін, і нам потрібно краще збалансувати ці конкуруючі інтереси – це моя провина, і я беру на себе відповідальність», – додав він.

Reuters пише, що 7 квітня адміністрація Трампа припинила програми життєво необхідної допомоги для більш ніж десятка країн, включаючи Афганістан, Ємен, Сомалі і Сирію, на загальну суму понад $1,3 млрд.

За даними правозахисної групи Stand Up For Aid, що складається з нинішніх і колишніх чиновників США, контракти ВПП, скасовані за наказом Левіна минулими вихідними для Лівану, Сирії, Сомалі та Йорданії, склали понад $463 млн.

Багато з припинених програм раніше отримали винятки від державного секретаря США Марко Рубіо після першого етапу скорочень програм іноземної допомоги. У Держдепартаменті зазначили, що ці винятки не були остаточними рішеннями.

Раніше Державний департамент офіційно сповістив Конгрес про рішення припинити незалежну діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Його функції та програми перейдуть до департаменту.

Зауважимо, що одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок.

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Теги: США Дональд Трамп

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