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У Карелії розмило перемичку на Біломорканалі: шестеро росіян зникли безвісти (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Карелії розмило перемичку на Біломорканалі: шестеро росіян зникли безвісти (відео)
У зоні аварії працюють підрозділи пожежної частини
скріншот з відео

Біломорсько-Балтійський канал з'єднує Онезьке озеро з Білим морем

У Карелії між 10-м і 11-м шлюзами Біломорсько-Балтійського каналу розмило тимчасову перемичку, встановлену на час реконструкції. Про це повідомив глава республіки Артур Парфенчиков. 

«У напрямку руху скидання води розташований дачний кооператив «Балтійський», при шлюзі прописані 11 осіб», – розповів він.

У зоні аварії працюють підрозділи пожежної частини, туди направили додаткові групи рятувальників.

Біломорсько-Балтійський канал з'єднує Онезьке озеро з Білим морем. Його ввели в експлуатацію 1933 року, будівництвом займалися ув'язнені таборів. Загальна протяжність – 227 км, з них 37,1 км – це штучні водні шляхи, решта – річки та озера. На каналі побудовано 19 гідровузлів, шлюзи, греблі, дамби та інші гідротехнічні споруди.

Згодом стало відомо, що після розмиття перемички між шлюзами Біломорсько-Балтійського каналу в Карелії зникли безвісти шестеро людей. За даними російських журналістів, серед зниклих – двоє дітей.

Як повідомлялося, у Челябінській області прорвало дамбу Кіалімського водосховища.

Нагадаємо, у республіці Якутія (Саха) було введено режим надзвичайного стану через складну паводкову ситуацію.

Як повідомлялося, мінімум 32 особи постраждали і одна загинула під час урагану в Карачаєво-Черкесії, Ставропіллі, Кисловодську та Москві РФ.

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Теги: росія росіяни вода потоп

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