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У Краснодарському краї впав у море російський винищувач Су-25 (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Краснодарському краї впав у море російський винищувач Су-25 (відео)
Штурмовик впав у районі Єйського лиману – це затока в Азовському морі поряд з Єйськом
фото з відкритих джерел

Попередньо стало відомо, що штурмовик Су-25 здійснював тренувальний політ і впав неподалік аеродрому

В Росії у Краснодарському краї розбився російський винищувач Су-25. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За попередніми даними, штурмовик впав у районі Єйського лиману – це затока в Азовському морі поряд з Єйськом.

Попередньо стало відомо, що штурмовик Су-25 здійснював тренувальний політ і впав неподалік аеродрому. Російський пілот встиг катапультуватися, йому надають допомогу. Зараз до місця прибувають рятувальні служби.

Нагадаємо, що внаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України. 

До слова, Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди».

Теги: росія винищувач літак

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