Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Малі атаковано колону з понад 200 російських бойовиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Малі атаковано колону з понад 200 російських бойовиків
Повстанці в Малі
фото: Associated Press (ілюстративне)

Конвой перевозив понад 200 російських бійців та понад 100 малійських солдатів

На півночі Малі було скоєно напад на конвой, що перевозив малійських солдатів та бійців російського воєнізованого формування «Африканський корпус». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Джерело видання зазначило, що конвой перевозив понад 200 російських бійців та понад 100 малійських солдатів. На початку цього тижня аналогічний напад стався на інший військовий конвой, який рухався на північ.

Напередодні повстанці-туареги оточили росіян у стратегічному Анефісі та взяли в полон десятки малійських військових, поновивши масштабний наступ, розпочатий ще в квітні. Туареги з «Фронту визволення Азаваду» разом із джихадистами «Джамаат Нусрат аль-Іслам валь Мусульмін» (пов'язаним з «Аль-Каїдою») атакували урядові позиції на півночі, в центрі та на півдні країни.

Як повідомлялося, квітнева операція ФВА і джихадистів коштувала хунті контролю над Кідалем і життя міністра оборони Садіо Камари, головного архітектора співпраці Малі з Росією. Тоді ж «Африканський корпус» РФ заявив про виведення підрозділів, назвавши відхід «спільним рішенням» із владою Малі.

До слова, вихід росіян із Кідаля, Тессаліта й Агуельока експерти вже називали серйозною репутаційною поразкою Москви – партнери в Сахелі дедалі частіше переконуються, що Росія не здатна гарантувати їм безпеку.

Теги: Африка росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жодних ілюзій: що насправді чекає на Росію після Путіна
Жодних ілюзій: що насправді чекає на Росію після Путіна
1 липня, 15:16
3 червня 2026 року українські дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі
Зеленський назвав суму втрат РФ від роботи Сил безпілотних систем
10 червня, 20:29
Дрони уразили Московський НПЗ
Атаки дронів на Москву. США звернулися до своїх громадян у Росії
18 червня, 19:19
Окупант Стевіс був тричі поранений, але всі поранення були легкими
Троє камерунців поїхали в РФ грати у футбол, а потрапили на війну: з фронту повернувся лише один
22 червня, 11:53
Російський гурт «Кіно» планував виступити в Києві у 2021 році
Воєнний стан – не форс-мажор? Українець стягнув компенсацію з організатора концерту російського гурту
26 червня, 22:13
Крім складів, фахівці зафіксували нові гаражі для автомобільної техніки, з якої здійснюють запуск безпілотників
Росіяни збудували нові склади для «шахедів» біля кордону з Україною
4 липня, 22:10
Омський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників
Найбільший НПЗ Росії в Омську призупинив роботу після атаки дронів – Reuters
7 липня, 18:36
Іванов народився 31 січня 1953 року в Ленінграді
Помер один з найближчих соратників Путіна
26 червня, 15:26
Зеленський розповів про здобутки нашої розвідки по ситуації в Криму та на інших наших територіях, які зараз перебувають під російською окупацією
Паливна криза в Криму, настрої росіян та загроза з Півночі. Зеленський оприлюднив дані розвідки
25 червня, 18:17

Соціум

У Малі атаковано колону з понад 200 російських бойовиків
У Малі атаковано колону з понад 200 російських бойовиків
Росія втратила останній надійний маршрут до Криму – ISW
Росія втратила останній надійний маршрут до Криму – ISW
Вибухи пролунали у Таганрозі. Спалахнув нафтовий термінал
Вибухи пролунали у Таганрозі. Спалахнув нафтовий термінал
«Машу і Ведмедя» варто обмежити у цивілізованому світі – ЦПД
«Машу і Ведмедя» варто обмежити у цивілізованому світі – ЦПД
Кандидат у прем’єри Британії оголосив курс на «жорстку силу»
Кандидат у прем’єри Британії оголосив курс на «жорстку силу»
У Вроцлаві група молодиків жорстоко побила 19-річного українця за українську мову
У Вроцлаві група молодиків жорстоко побила 19-річного українця за українську мову

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Вчора, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua