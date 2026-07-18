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Заборона російських пісень: депутати зареєстрували новий мовний законопроєкт

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Заборона російських пісень: депутати зареєстрували новий мовний законопроєкт
Щоб норми запрацювали, законопроєкт має пройти голосування у Верховній Раді, а ухвалений закон – підписати президент
фото ілюстративне

Профільним для розгляду документа визначили Комітет з гуманітарної та інформаційної політики

До Верховної Ради надійшов законопроєкт №15412 про посилення захисту української мови – документ пропонує внести зміни одразу до 22 законів, розширити мовні обмеження для країни-агресора та суттєво підвищити штрафи за порушення. Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради, пише «Главком».

Хто автор і що далі з документом

Ініціаторами законопроєкту виступили понад 60 народних депутатів на чолі з головою профільного комітету Микитою Потураєвим. Наразі документ надано депутатам для ознайомлення й перебуває на опрацюванні в комітеті. Щоб норми запрацювали, законопроєкт має пройти голосування у Верховній Раді, а ухвалений закон – підписати президент.

Штрафи зростуть у кілька разів

За перше порушення мовного законодавства проєкт передбачає попередження або штраф від 6 800 до 17 000 грн. Якщо ж особа порушить закон повторно протягом року, сума зросте до 20 400–25 500 грн.

Ширше коло тих, кому потрібно буде спілкуватися українською

Документ розширює перелік осіб, зобов'язаних вільно володіти державною мовою й використовувати її на роботі, – серед них народні депутати, керівники державних наукових установ та закладів культури, приватні виконавці, арбітражні керуючі й аудитори.

Обмеження для російської мови й вивісок

Законопроєкт пропонує заборонити російську мову в гуртках і секціях позашкільної освіти, а також у публічному просторі – зокрема публічне виконання пісень, показ фільмів, відео та кліпів російською мовою. Окремо документ регулює оформлення вивісок: текст іноземною мовою на них не зможе бути більшим за український.

Ще одна норма стосується продавців програмного забезпечення – їх зобов'яжуть попереджати клієнтів ще до купівлі, якщо продукт не має українського інтерфейсу.

Нагадаємо, у червні Володимир Зеленський підписав закон, який вивів російську мову з-під захисту Європейської хартії регіональних мов – відтоді держава більше не зобов'язана її підтримувати чи захищати.

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Теги: закон штраф українська мова Володимир Зеленський законопроєкт обмеження

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