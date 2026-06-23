На Білоцерківщині 23 червня лунатимуть вибухи: влада просить жителів зберігати спокій

Вибухові роботи триватимуть з 08:00 до 20:00

Жителів Білоцерківського району попереджають про проведення планових вибухових робіт на території Ольшаницького родовища гранітів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Білоцерківську РДА.

Повідомляється, що сьогодні, 23 червня, на родовищі виконуватимуть вибухові роботи з розпушення гранітних порід, які використовуються для виробництва щебеневої продукції.

Роботи триватимуть з 08:00 до 20:00.

У зв’язку з цим мешканців навколишніх населених пунктів просять зберігати спокій та не хвилюватися через можливі звуки вибухів, оскільки вони пов’язані з плановою виробничою діяльністю підприємства.

Місцева влада та підприємство закликають громадян з розумінням поставитися до проведення робіт і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, на Київщині періодично проводяться планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це – Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви, Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі. Зокрема, 15 грудня, проводилися вибухові роботи на Рокитнянському гранітному кар'єрі.