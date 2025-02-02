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У Москві прогриміли вибухи, спалахнула масштабна пожежа: що сталося

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Москві прогриміли вибухи, спалахнула масштабна пожежа: що сталося
На складі площею 150 кв.м обвалився дах будівлі
скріншот з відео

Імовірно, на складі де сталася пожежа знаходяться газові балони

На північному сході Москви РФ сталась пожежа. Зайнявся склад на північному заході Москви. Було чутно вибухи. Про це повідомили російські пабліки та МНС.

Як зазначається, загоряння сталося на 7-му проїзді Мар'їної Рощі. За інформацією російських ЗМІ, на території великого ангара лунали вибухи. Імовірно, там знаходяться газові балони.

У мережі з'явилося відео, на якому видно велику пожежу і чути вибухи.

За уточненням російського МНС, загорівся склад площею 150 кв.м. Обвалився дах будівлі. Інформації про постраждалих не надходило. Пабліки пишуть, що на місце було направлено пожежний поїзд.

Пізніше МНС повідомило, що пожежа на складі на північному сході Москви повністю загашена, «проводиться проливка та розбирання згорілих конструкцій».

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня 2025 року невідомі здійснили нічну атаку на Рязанську область. У мережі з’явилися відео наслідків. Зайнявся нафтопереробний завод, який двічі потрапив під атаку за останні дві доби. Рязанський НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. 

Окрім того, в Казані внаслідок нічної атаки дронів є влучання по нафтосховищу АО «КАПО-Композит». Відомо, що АО «КАПО-Композит» входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації, яке спеціалізується на виробництві композитних матеріалів для авіаційної промисловості. Воно займається виготовленням деталей і агрегатів, таких як елементи механізації крила та оперення, із використанням автоклавного формування.

А у ніч проти 16 січня безпілотники знову атакували російський Тамбовський пороховий завод. Він є одним з ключових об'єктів російського військово-промислового комплексу. 

До слова, пізно ввечері 14 січня дрони атакували Тамбовську область. За даними російських пабліків, один із БпЛА влучив у спиртзавод у селі Нова Ляда, спричинивши невелике загоряння.

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Теги: пожежа газ Москва відео

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