У Москві затримали учасників пікетів проти війни з Україною

Росіяни почали виходити на поодинокі пікети

У російських містах сьогодні люди почали виходити на пікети проти вторгнення путінської армії в Україну. Це поодинокі пікети, мітингарі просто стоять на вулицях з плакатами. Їх досить швидко забирає поліція.

Зокрема, у столиці Росії під час проведення одиночних антивоєнних пікетів поліція затримала шістьох активістів, повідомляє правозахисний портал ОВД-инфо.

Силовики затримали Олексія Бєлєнкіна, Михайла Лейпунського, Григорія Шеянова, Тетяну Козлову, Ольгу Зелікіну та Дар'ю Маслєннікову. Дехто з них стояв у пікеті проти війни з Україною, інші – в момент затримання просто перебували на площі.

На всіх затриманих, крім Олексія Бєлєнкіна, склали протоколи за статтею про порушення правил участі в акції та відпустили з відділку. Бєлєнкіна залишили на ніч, на нього склали протокол за статтею про повторне порушення мітингового законодавства (після трьох подібних порушень у РФ можуть відкрити кримінальну справу, яка може закінчитися реальним терміном).

Напередодні, у вівторок, у Москві біля будівлі Адміністрації президента Росії було затримано муніципального депутата столиці Сергія Цукасова і музиканта Кирила Медведєва, які проводили одиночні пікети проти війни з Україною.

Учасниця пікету проти війни в Нижньому Новгороді

У Нижньому Новгороді на антивоєнних пікетах затримані Валерія Піднебесна, Тетяна Аршинова і правозахисник Станіслав Дмитрієвський.

У Санкт-Петербурзі активіст розгорнув копію полотна художника Василя Верещагіна «Апофеоз війни» / фото Telegram-канал Sota

Росіяни стоять з плакатами та малюнками. На фото, які з'явилися в Telegram-каналі Sota, можна помітити, що проти війни на пікети вийшли люди різного віку.

Деякі росіяни не хочуть війни з Україною / фото Telegram-канал Sota

«Мої родичі живуть в Україні! Ні війні!», «Ні війні з Україною», «Мирні переговори замість танків на кордоні», «Війна це не круто», - написано на плакатах росіян.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Напередодні президент США Джо Байден попередив, що Путін збирається напасти на Київ з території Білорусі.

Сьогодні стало відомо, що Україна може закрити держкордон із Росією та Білоруссю: у Раді зареєстровано відповідну постанову.

Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан.

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