На Закарпатті чоловік забив сусідського собаку до смерті на очах у дітей

Сусідський пес потрапив до саморобної пастки та не міг звідти вибратися

Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі

На Закарпатті чоловік до смерті забив собаку. Зловмиснику повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Мережею поширилось відео, на якому чоловік завдав декілька ударів металевим кілком собаці. Повідомляється, що 30 квітня правоохоронці виявили це відео та почали перевірку.

Згідно з даними розслідування, подія сталась у селі Березово Хустського району. Правоохоронці встановили, що до жорстокого поводження з твариною причетний 43-річний місцевий житель.

Окрім цього, за тим, як чоловік вбивав собаку, спостерігали його двоє неповнолітніх племінників.

Відомо, що сусідський пес потрапив до саморобної пастки та не міг звідти вибратися. Зловмисник, користуючись ситуацією, взяв металеву палицю та завдав нею собаці ряд ударів, внаслідок яких тварина загинула.

«Слідчі Хустського районного управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, сформували доказову базу та в результаті повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі», – написали в поліції.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва 31-річний чоловік жорстоко забив собаку до смерті. Йому повідомлено про підозру.

До слова, 178 кримінальних справ щодо жорстокого поводження над тваринами (299 ст. Кримінального кодексу України) відкрито за 2024 рік.