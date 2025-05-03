Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Закарпатті чоловік забив сусідського собаку до смерті на очах у дітей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Закарпатті чоловік забив сусідського собаку до смерті на очах у дітей
Сусідський пес потрапив до саморобної пастки та не міг звідти вибратися
скриншот з відео

Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі

На Закарпатті чоловік до смерті забив собаку. Зловмиснику повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Мережею поширилось відео, на якому чоловік завдав декілька ударів металевим кілком собаці. Повідомляється, що 30 квітня правоохоронці виявили це відео та почали перевірку.

Згідно з даними розслідування, подія сталась у селі Березово Хустського району. Правоохоронці встановили, що до жорстокого поводження з твариною причетний 43-річний місцевий житель.

Окрім цього, за тим, як чоловік вбивав собаку, спостерігали його двоє неповнолітніх племінників.

Відомо, що сусідський пес потрапив до саморобної пастки та не міг звідти вибратися. Зловмисник, користуючись ситуацією, взяв металеву палицю та завдав нею собаці ряд ударів, внаслідок яких тварина загинула.

«Слідчі Хустського районного управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, сформували доказову базу та в результаті повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі», – написали в поліції.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва 31-річний чоловік жорстоко забив собаку до смерті. Йому повідомлено про підозру.

До слова, 178 кримінальних справ щодо жорстокого поводження над тваринами (299 ст. Кримінального кодексу України) відкрито за 2024 рік.

Читайте також:

Теги: тварини смерть поліція Закарпаття злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ратушняк продовжував професійну кар'єру в League of Legends до 2013 року, після чого пішов із кіберспорту
Пішов з життя легендарний польський кіберспортсмен
29 квiтня, 19:42
Група підлітків побила чоловіка у військовій формі
У Києві група підлітків побила військового: реакція поліції
18 квiтня, 22:09
Аварійно-рятувальні роботи в Сумах тривають
Буданов назвав виконавців воєнного злочину в Сумах
13 квiтня, 15:12
Зловмисників затримала поліція
У Грузії двоє чоловіків вимагали з українця $180 тис. та погрожували вбити його дружину
13 квiтня, 09:55
Патрульні зазначили, що пасажирка залізла на службовий автомобіль, аби перешкоди діям поліцейських
Патрульні пояснили, за що затримали футболіста Алієва у Києві
12 квiтня, 19:47
Вимірювання швидкості здійснюється на 338 ділянках доріг
Кількість радарів TruCAM на українських дорогах зросла
11 квiтня, 08:40
Змагання у Мадриді завершилися трагедією
В Іспанії помер бігун, якому стало зле за 500 метрів до фінішу напівмарафону
7 квiтня, 19:46
У лікарнях залишаються 38 постраждалих через атаку на Кривий Ріг
Поліція показала моторошне відео перших хвилин після удару по Кривому Розі
5 квiтня, 17:48
Укуси кліщів майже не помітні, утім можуть серйозно нашкодити здоров’ю як людей, так і тварин
У Києві починається сезон кліщів: як захистити себе та домашніх улюбленців
4 квiтня, 15:20

Кримінал

На Закарпатті чоловік забив сусідського собаку до смерті на очах у дітей
На Закарпатті чоловік забив сусідського собаку до смерті на очах у дітей
На Закарпатті чоловік 10 днів тримав дружину на ланцюгу
На Закарпатті чоловік 10 днів тримав дружину на ланцюгу
У Запоріжжі поліція затримала чоловіка у німецькому однострої та з гранатою у руках
У Запоріжжі поліція затримала чоловіка у німецькому однострої та з гранатою у руках
10-річний хлопчик змушував сусідку повторювати побачене у дорослих фільмах: відео потрапило до поліції
10-річний хлопчик змушував сусідку повторювати побачене у дорослих фільмах: відео потрапило до поліції
П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Прокурор хоче, щоб народний артист сів до тюрми
П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Прокурор хоче, щоб народний артист сів до тюрми
Підозрюваній у нападі на Стерненка обрано запобіжний захід
Підозрюваній у нападі на Стерненка обрано запобіжний захід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 травня 2025
38K
Кремль відреагував на відмову Зеленського від путінського перемир’я на 9 травня
22K
У «Батальйоні Монако» паніка
19K
Дипломат заявив, що Росія формує ударний кулак для наступу на країни Балтії та Польщу
13K
Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 06:07
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua