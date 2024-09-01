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Катастрофа з Мі-8 на Камчатці: яка доля спіткала екіпаж і пасажирів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Катастрофа з Мі-8 на Камчатці: яка доля спіткала екіпаж і пасажирів
Уламки Мі-8
фото: російські ЗМІ

Уламки гвинтокрила знайдені на сопці, на висоті 900 метрів

Гелікоптер Мі-8, який учора зник на Камчатці, знайдено. Він зазнав катастрофи, усі члени екіпажу та пасажири загинули. Про це повідомили російські ЗМІ.

Уламки гелікоптера знайдені на сопці, на висоті 900 метрів. Попередньо, вертоліт міг врізатися у пагорб у густому тумані.

На борту перебували 22 особи – три члени екіпажу і 19 пасажирів. Усі вони загинули.

Нагадаємо, що вчора в Росії зник гелікоптер Мі-8, який летів із селища Миколаївка на Камчатці у напрямку вулкана Вачкажець. 

До слова, в липні в Калузькій області Росії зазнав аварії військовий вертоліт Мі-28.

Раніше повідомлялося, що у Якутії зник Robinson R44II після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі. Згодом було знайдено уламки гелікоптера.

Теги: росія авіакатастрофа вертоліт гелікоптер

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