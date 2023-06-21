Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа (відео)
Вогнеборці МНС Росії гасять пожежу в Московській області
фото: Telegram

Попередня причина пожежі – коротке замикання

Увечері у вівторок, 20 червня, в російському місті Волоколамськ почалася пожежа на підприємстві з виробництва дерев'яних палет. Про це повідомляють російські ЗМІ та МНС.

У Міністерстві Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих заявили, що вогнем охоплена площа розміром 6 тисяч квадратних метрів, на місці працювали рятувальники.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що пожежа виникла на території підприємства «Паллетрейд» на Ямській вулиці. Великий стовп диму видно з різних районів міста.

Даних щодо постраждалих немає. Попередня причина пожежі – коротке замикання.

О 01:43 пожежу було локалізовано.

16 червня у Дзержинському під Московою спалахнула сильна пожежа поряд із ТЕЦ-22. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Пожежа сталася поряд із електростанцією. Площа горіння збільшилась до 500 кв.м. Пожежі надали підвищений ранг. Є загроза обвалення будівлі. 

Раніше повідомлялося, що у РФ у Москві сталася пожежа біля станції метро «Новослобідська», розташованої в центрі міста. Пожежа сталася у будівлі, яка зводиться – спалахнув пінопласт. 

Також у російському Брянську у неділю, 18 червня, спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, горить військовий госпіталь. Пожежа спалахнула у Володарському районі Брянська. Російські ЗМІ пишуть, що горить госпіталь для ветеранів, який ще будується.

Теги: пожежа рятувальники госпіталь відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цієї ночі ворог застосував над Київщиною баражуючі боєприпаси «Shahed»
Атака на столицю, Данія збільшує військову допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 07:46
У руках чоловіка квіти і гостинці для родини
Тато-військовий приїхав до сина на День народження: зворушливе відео
31 травня, 11:58
Резніков розповів, хто найбільше допоміг військовою технікою Україні
Резніков розповів, хто найбільше допоміг військовою технікою Україні
29 травня, 10:08
У Севастополі пролунали гучні вибухи, спрацювала ППО
У Севастополі пролунали гучні вибухи, спрацювала ППО
22 травня, 20:31
Андрій Келін влаштував істерику та погрожував припинити інтерв'ю
Посол РФ влаштував істерику в ефірі ВВС: стверджував, що росіяни ще не починали воювати
28 травня, 17:58
Пожежа в одному з районів Києва
Наслідки атаки на Київ. Влада назвала кількість збитих ворожих цілей
30 травня, 05:31
Партизани ведуть активні бойові дії На Білгородщині
Бійці «Свобода Росії» показали відео бою біля Шебекіно (відео)
2 червня, 09:46
Над містом піднімається стовп чорного диму і його видно за багато кілометрів
Прикордонне Шебекіно накрив їдкий дим (відео)
7 червня, 18:03
Населений пункт визволили бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади
Визволення П’ятихаток: Залужний підтвердив та показав відео
19 червня, 15:08

Соціум

У Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа (відео)
У Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа (відео)
Популярне німецьке видання планує замінити низку працівників редакції штучним інтелектом
Популярне німецьке видання планує замінити низку працівників редакції штучним інтелектом
Справа з секретними документами: коли почнеться суд над Трампом
Справа з секретними документами: коли почнеться суд над Трампом
Метеорологи зробили невтішний прогноз для Європи
Метеорологи зробили невтішний прогноз для Європи
У Росії прогримів вибух на пороховому заводі. Є загиблі
У Росії прогримів вибух на пороховому заводі. Є загиблі
В Атлантичному океані зник підводний апарат, що возив туристів до «Титаніка»: деталі
В Атлантичному океані зник підводний апарат, що возив туристів до «Титаніка»: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
«Такі ігрища небезпечні». Ексміністр оборони зробив зауваження Зеленському
84K
Свекруха проти невістки, донька проти мачухи. Чому родичі загиблих воїнів масово штурмують суди
73K
У Швейцарії затримано українського дипломата (оновлено)
48K
У Львові та області пролунали вибухи (оновлено)
43K
Росія розміщує ракетні комплекси біля українського кордону. Повітряні сили назвали причину
32K
Угорщина заявила, що звільнила українських полонених. Розвідка відреагувала

Новини

Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
Сьогодні, 04:45
У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених
Сьогодні, 03:02
21 червня – День літнього сонцестояння: прикмети і заборони
Сьогодні, 00:01
Відбудована та зміцнена Україна є гарантією протидії терору РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:30
Атака на столицю, Данія збільшує військову допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 07:46
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по позиціях противника – Генштаб
Вчора, 07:23

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту