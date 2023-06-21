У Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа (відео)

Попередня причина пожежі – коротке замикання

Увечері у вівторок, 20 червня, в російському місті Волоколамськ почалася пожежа на підприємстві з виробництва дерев'яних палет. Про це повідомляють російські ЗМІ та МНС.

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У Міністерстві Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих заявили, що вогнем охоплена площа розміром 6 тисяч квадратних метрів, на місці працювали рятувальники.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що пожежа виникла на території підприємства «Паллетрейд» на Ямській вулиці. Великий стовп диму видно з різних районів міста.

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Даних щодо постраждалих немає. Попередня причина пожежі – коротке замикання.

О 01:43 пожежу було локалізовано.

16 червня у Дзержинському під Московою спалахнула сильна пожежа поряд із ТЕЦ-22. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Пожежа сталася поряд із електростанцією. Площа горіння збільшилась до 500 кв.м. Пожежі надали підвищений ранг. Є загроза обвалення будівлі.

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Раніше повідомлялося, що у РФ у Москві сталася пожежа біля станції метро «Новослобідська», розташованої в центрі міста. Пожежа сталася у будівлі, яка зводиться – спалахнув пінопласт.

Також у російському Брянську у неділю, 18 червня, спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, горить військовий госпіталь. Пожежа спалахнула у Володарському районі Брянська. Російські ЗМІ пишуть, що горить госпіталь для ветеранів, який ще будується.