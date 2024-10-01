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Зеленський відвідав поранених військових в одному з госпіталів (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський відвідав поранених військових в одному з госпіталів (фото, відео)
Президент відзначив двох воїнів орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, пʼятьох – орденом «За мужність» ІІІ ступеня та ще одного – медаллю «Захиснику Вітчизни»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент відзначив захисників та медиків державними нагородами

Президент Володимир Зеленський відвідав госпіталь і відзначив державними нагородами воїнів і медиків, які рятують їхні життя, з нагоди Дня захисників і захисниць України. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Вітаю з вашим днем – Днем захисників і захисниць України. Дякую вам за службу та захист України. Одужуйте, і разом до перемоги», – сказав Зеленський.

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Президент відзначив воїнів та медиків державними нагородами
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент відзначив двох воїнів орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, пʼятьох – орденом «За мужність» ІІІ ступеня та ще одного – медаллю «Захиснику Вітчизни».

Володимир Зеленський також вручив нагороди медикам, зокрема орден княгині Ольги ІІІ ступеня та орден Данила Галицького. «Ви рятуєте наших захисників. Щиро дякуємо та дуже поважаємо вашу роботу, хоча, напевно, це не робота, а важлива служба. Дякуємо вам за кожне життя, яке ви відновили. І вам бажаю здоров’я», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, о 9:00 ранку 1 жовтня у День захисників і захисниць у Києві та інших містах зупинився рух авто та пішоходів, люди стали, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв.

Раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав українських воїнів зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисників і захисниць України та Днем українського козацтва.

До слова, «Укрпошта» офіційно ввела в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці», яка присвячена Дню захисників і захисниць України.

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Теги: Володимир Зеленський президент День захисника України військові поранення державні нагороди

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