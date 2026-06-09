Зеленський закликав повернути прапори України на будівлі британських муніципалітетів

Зеленський зазначив, що військові позиції України є найсильнішими за останні понад два роки

Зеленський наголосив, що Україна та Британія «потребують одна одну» у боротьбі проти РФ

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що місцеві ради, контрольовані партією Reform UK, повернуть українські прапори на будівлі муніципалітетів після рішення про їхнє зняття. Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian, передає «Главком».

«Я не хочу втручатися в політичні справи, але, знаєте, сьогодні світ такий чутливий. Іноді дрібні, незначні помилки можуть зруйнувати велику дружбу або важливі контакти», – сказав глава України.

Зеленський наголосив, що обидві країни «потребують одна одну» у боротьбі проти Росії, яка, за його словами, становить загрозу не лише для України, а й для Великої Британії.

Зокрема, президент зазначив, що військові позиції України є найсильнішими за останні понад два роки. «Росія не перемагає», – заявив він.

Нагадаємо, 7 червня Зеленський провів у Лондоні переговори зі Стармером, Макроном і Мерцом: за підсумками зустрічі лідери чотирьох країн оприлюднили спільну заяву. До слова, Британія, Франція та Німеччина висунули п'ять умов для миру в Україні, закликавши Путіна погодитися на негайне і повне припинення вогню.

До слова, 8 червня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з королем Великої Британії. Чарльз ІІІ прийняв президента України у Віндзорському палаці.