Таліби захопили четверте за величиною місто в Афганістані

Ополченці, які захищали місто, а також афганські військові не витримали наступу та відступили до кордону з Узбекистаном

Спершу таліби намагалися атакувати Мазарі-Шаріф

Бойовики Талібану захопили четверте за величиною місто в Афганістані, столицю провінції Балх-Мазарі-Шаріф. Це головний торгово-транспортний вузол на півночі країни. Про це повідомляє АР.

Спершу таліби намагалися атакувати Мазарі-Шаріф. Ополченці, які захищали місто, а також афганські військові не витримали наступу та відступили до кордону з Узбекистаном.

Балх – друга за величиною провінція в Афганістані, а її столиця – четверте за розміром місто.

За словами місцевих жителів, всі об’єкти в провінції та адміністративному центрі – в руках талібів.

На відео в соцмережах видно, як з Мазарі-Шаріфа виїжджає колона автомобілів місцевих чиновників та військових. Також поширюють фото арештантів, яких таліби випустили з в’язниці.

Під контролем талібів 23 з 34 провінцій Афганістану.

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.