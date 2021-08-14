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    Таліби захопили четверте за величиною місто в Афганістані

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    Ополченці, які захищали місто, а також афганські військові не витримали наступу та відступили до кордону з Узбекистаном - Таліби захопили четверте за величиною місто в Афганістані
    Ополченці, які захищали місто, а також афганські військові не витримали наступу та відступили до кордону з Узбекистаном
    Фото: АР

    Спершу таліби намагалися атакувати Мазарі-Шаріф

    Бойовики Талібану захопили четверте за величиною місто в Афганістані, столицю провінції Балх-Мазарі-Шаріф. Це головний торгово-транспортний вузол на півночі країни. Про це повідомляє АР.

    Спершу таліби намагалися атакувати Мазарі-Шаріф. Ополченці, які захищали місто, а також афганські військові не витримали наступу та відступили до кордону з Узбекистаном.

    Балх – друга за величиною провінція в Афганістані, а її столиця – четверте за розміром місто.

    За словами місцевих жителів, всі об’єкти в провінції та адміністративному центрі – в руках талібів.

    На відео в соцмережах видно, як з Мазарі-Шаріфа виїжджає колона автомобілів місцевих чиновників та військових. Також поширюють фото арештантів, яких таліби випустили з в’язниці.

    Під контролем талібів 23 з 34 провінцій Афганістану.

    Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

    Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

    Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

    12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

    Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

    До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

    Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.

    Теги: МЗС НАТО Афганістан військові Талібан місто столиця
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    Таліби захопили четверте за величиною місто в Афганістані