У Римі українець викарбував свої ініціали на стіні Колізею: як його покарали
Українцю повідомлено про вчинок та оштрафовано
В Італії поліція оштрафувала 19-річного туриста за те, що він вигравірував ініціали свого імені на стіні Колізею між першим кільцем і атріумом. Про це повідомляє італійське національне інформагентство Аnsa.
Як зазначається, турист на відпочинку, вирізав ініціали на стіні Колізею. За даними, фігурантом вчинку є 19-річний чоловік українського походження. Йому повідомлено про вчинок та оштрафовано.
Чоловіка негайно зупинили та зв’язалися з працівниками відділку поліції Celio; доставили до відділків поліції, де на нього склали протокол і оштрафували.
Мер Рима Роберто Гуалтьєрі заявив, що «втручання поліції, яка зупинила і покарала винуватця нового акту вандалізму в Колізеї, було правильним кроком».
«У місті, багатому на скарби, які є спадщиною людства, безумовно, не може бути місця для хуліганів та ідіотів», – наголосив мер.
Раніше повідомлялося, що у Португалії вандали спаплюжили місцевість біля погруддя Тараса Шевченка. Посольство України вже відреагувало та повідомило місцеву владу про новий вандалізм прихильників Путіна.
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