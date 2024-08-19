У Римі українець викарбував свої ініціали на стіні Колізею: як його покарали

Українцю повідомлено про вчинок та оштрафовано

В Італії поліція оштрафувала 19-річного туриста за те, що він вигравірував ініціали свого імені на стіні Колізею між першим кільцем і атріумом. Про це повідомляє італійське національне інформагентство Аnsa.

Як зазначається, турист на відпочинку, вирізав ініціали на стіні Колізею. За даними, фігурантом вчинку є 19-річний чоловік українського походження. Йому повідомлено про вчинок та оштрафовано.

Чоловіка негайно зупинили та зв’язалися з працівниками відділку поліції Celio; доставили до відділків поліції, де на нього склали протокол і оштрафували.

Мер Рима Роберто Гуалтьєрі заявив, що «втручання поліції, яка зупинила і покарала винуватця нового акту вандалізму в Колізеї, було правильним кроком».

«У місті, багатому на скарби, які є спадщиною людства, безумовно, не може бути місця для хуліганів та ідіотів», – наголосив мер.

Колізей або амфітеа́тр Флавіїв – амфітеатр, пам'ятка давньоримської архітектури, одна з найграндіозніших та найвідоміших споруд античного світу. Будівництво амфітеатру було розпочато за наказом імператора Веспасіана у 72 році н. е. і завершено у 80 році н. е. вже за правління його сина, Тита. Головним архітектором імовірно був Квінітій Атерій. Розташований в Римі, в низині між Есквілінським, Палатинським та Целійським пагорбами. На момент завершення будівництва був наймісткішим амфітеатром у світі — вміщував до 50 тис. глядачів. Колізей діяв з 80 по 404 роки, переважно як місце гладіаторських боїв, видовищних битв із тваринами та публічних страт.

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