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Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
До України прибули відправлені Литвою навантажувачі, причепи та розкладні ліжка
фото: пресслужба Міністерства оборони Литви

Україна отримає від Литви 14 бронетранспортерів М113

15 серпня Литва передала Києву нову партію військового обладнання, зокрема навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для потреб української армії. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Литви.

У рамках нового пакета допомоги впродовж серпня Україна отримає від Литви:

  • 14 бронетранспортерів М113;
  • пускові комплекси ППО малої дальності з ракетами;
  • системи боротьби з безпілотниками;
  • індивідуальні протидронові глушники;
  • всюдиходи із запчастинами;
  • гвинтівки;
  • боєприпаси;
  • димові заряди.

За даними литовського Міноборони, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 641 млн євро. А загальна підтримка України перевищила 1 млрд євро.

Литва, відповідно до запитів України, вже передала 155-мм боєприпаси, бронетранспортери M577, антидронові системи, зимове обладнання та одяг, боєприпаси для протитанкових гранатометів «Carl Gustaf», системи дистанційного підриву RISE-1, генератори та частини для легкого штурмового літака L-39ZA «Albatros».

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України. Нові пакети військової допомоги Україні оголосять уже найближчими днями.

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Теги: Литва військова допомога

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