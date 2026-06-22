Останні 11 років Нехорошев жив у Ризі як політичний біженець

У столиці Латвії у віці 69 років пішов із життя журналіст Григорій Нехорошев – колишній головний редактор видання «Московський кореспондент», яке першим повідомило про роман російського диктатора Володимира Путіна з Аліною Кабаєвою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Російська журналістка Божена Ринська, яка мешкає в Латвії, зауважила, що журналіст помер після отруєння грибами, зібраними на власному подвір’ї. Він пішов із життя 19 червня.

Останні 11 років Нехорошев жив у Ризі як політичний біженець. Широку відомість він здобув у 2008 році, коли на посаді головного редактора «Московського кореспондента» опублікував матеріал про роман Володимира Путіна з гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Після виходу статті газету закрили, а самого журналіста викликали на допити до ФСБ. Згодом він залишив Росію, а в медіа його почали називати «особистим ворогом Путіна».

Сам Путін неодноразово заперечував інформацію про стосунки з Кабаєвою.

До слова, оперна співачка, популярний блогер та колишній депутат Держдуми Марія Максакова, яка живе в Україні, розповіла хто і для чого познайомив Путіна з Кабаєвою. За словами Максакової, зустріч гімнастки та президента РФ не була випадковою.

Зауважимо, що розслідування проєкту «Система» виявило, що синів Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої виховують понад 20 іноземних гувернерів, а їх навчання базується на європейських методиках. Документи свідчать, що на утримання персоналу витрачаються сотні тисяч доларів на рік.

Як повідомлялося, спортсменка Аліна Кабаєва, якій приписують зв'язок із Путіним, а також спільних дітей, замахнулася на нову посаду. Кабаєва все частіше з'являється у компанії глави Ради федерацій Валентини Матвієнко. На ці зустрічі Аліна спеціально вдягає обручку, щоб понервувати високопосадовицю.