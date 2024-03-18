У Росії зійшли з рейок одразу 20 вагонів поїзда (відео)

Причиною події став легковий автомобіль, з яким зіткнувся поїзд

Сьогодні, 18 березня, у Росія сталася аварія на залізниці. Пригода сталася на перегоні Горєлий-Бамовська в Амурській області РФ. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Також у мережі опубліковані фото та відео наслідків інциденту.

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Як повідомляється, причиною події, внаслідок якої з рейок зійшло 20 вантажних вагонів, став легковий автомобіль, з яким зіткнувся поїзд.

«Рух на ділянці призупинено. За попередніми даними ЗабЗД, локомотивна бригада не постраждала. Винуватець події, водій машини, госпіталізований. Аварія може вплинути на рух пасажирського поїзда сполученням Владивосток-Москва», – йдеться у повідомленні.

Згідно з оперативними даними, пошкоджено опори контактної мережі та 100 м залізничної колії. До ліквідації аварії залучено понад сотню спеціалістів та 35 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що партизани здійснили диверсію на залізниці в Московській області, щоб зупинити військові поставки росіян на лінію фронту. Зазначається, що агент руху знищив релейну шафу біля залізничної станції «Головково» в Сонячногірському районі в Підмосков'ї. Таким чином партизани ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовується у військових цілях.

До слова, партизан вчинив диверсію на залізничній станції в російському Волгограді, через яку ворожі військові склади йдуть до Криму та Ростова.