У Росії озвучили ще одну версію вбивства Захарченка: ціллю був не він?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибух у кафе

Ціллю міг бути Олександр Тимофєєв «Ташкент»

Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко не був ціллю вибуху в донецькому кафе «Сепар» 31 серпня. Швидше за все планувалася ліквідація «міністра доходів ДНР» Олександра Тимофєєва з позивним «Ташкент». Про це повідомляє російський Telegram-канал «Незигарь» з посиланням на джерело.

За даними джерела, Захарченко збирався покинути пост ватажка псевдореспублики у вересні і багато хто знав про його звільнення.

«Вбивати Захарченко було безглуздо. Якщо це не була особиста помста», - йдеться у повідомленні. А ось Тимофєєв, згідно з інформацією, насолив багатьом і останнім часом мав конфлікти з командирами і групами «ДНР». Крім цього «Ташкент» «підпорядкував собі особисто весь оборот вугілля на території «ДНР» і грошових коштів за його реалізацію».

Згідно з повідомленням, він реалізовував вугілля на підконтрольні українській владі території і заробив на цьому більше мільярда рублів. Також Тимофєєв «кришував» контрабанду контрафактних товарів у Росію і розкрадав «гумконвої» з РФ, повідомляє джерело.

Повідомляється, що «міністр» займався рейдерством підприємств. Один з «віджатих» бізнесів він подарував своєму другові і «родичу по лінії першої дружини» Захарченку.

«За «Ташкента» почався дефіцит грошових коштів для виплат зарплат бюджетникам, пенсій та допомог (відбувається істотне зниження зарплат, близько 30% бюджетників взагалі не отримують заробітну плату, або отримують частково, пенсії отримують лише 50 % пенсіонерів, різні соціальні допомоги – 40-45%)», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, то «Ташкент» хотів зайняти місце Захарченко і створював коаліцію.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».

Загибель ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка - це провокація, яка веде до підвищення напруженості в регіоні, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Джерело: УНІАН