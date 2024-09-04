Міністр оборони Естонії заявив, що Україна на Курщині виборює козирі для переговорів з Росією

Певкур стверджує, що своєю операцією на Курщині Україна показала здатність воювати і те, що Росія не така могутня, як багато хто вважає

Ханно Певкур вважає, що своєю операцією у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що операція України в Курській області може значно покращити позиції країни на майбутніх переговорах з Росією. Про це він заявив в інтерв'ю «Європейській правді».

Певкур підкреслив, що ця операція демонструє здатність України ефективно вести бойові дії та ставить під сумнів міцність позицій Росії на міжнародній арені.

«На Курщині ви показали здатність воювати. Україна довела, що має живу силу і техніку, щоб за нагоди повернути контроль над своєю землею, і не тільки. Ви також показали, що Росія зовсім не така могутня, як багато хто вважає», – зазначив міністр.

Він додав, що завдяки цій операції перед українською армією та урядом відкрилися нові можливості, а також підкреслив важливість мати сильні позиції на майбутніх переговорах з Росією.

«Під час переговорів потрібно мати на руках хороші карти. А щоб мати такі козирі, їх треба вибороти. І це саме те, що робить Україна на Курщині», – наголосив Певкур.

За його словами, це допоможе не лише покращити оборонні позиції в Україні, адже Росія буде змушена перекидати сили на Курський напрямок, але й здобути кращі умови для переговорів з Москвою.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію.

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію, аби представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який мав би підірвати західну підтримку України.

До слова, у Курчатові на Курській АЕС провели хресну ходу та молебень на тлі наступу ЗСУ.