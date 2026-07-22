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У США розширюється мережа поселень «тільки для білих»: на організацію подали до суду

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У США розширюється мережа поселень «тільки для білих»: на організацію подали до суду
Поселення в Арканзасі займає 160 акрів і розташоване поблизу міста Равенден в горах Озарк
фото ілюстративне

Позивачка стверджує, що їй відмовили через єврейське походження та чорношкірого чоловіка

У США набирають популярності поселення, призначені винятково для білих, які оформлюють як приватні клуби, щоб обійти антидискримінаційне законодавство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Хто стоїть за проєктом

Організація Return to the Land (RTTL) вже створила комплекс площею 160 акрів поблизу міста Равенден в Арканзасі та розвиває схожі проєкти в горах Озарк, Аппалачах і на півдні країни. Організація описує себе як «приватну асоціацію членства», що об'єднує білі, християнські та гетеросексуальні родини, а землю продає новим учасникам нижче ринкової ціни. За даними судового позову, організація виключає з поселення тих, чиє походження виявляється не білим, або тих, хто починає стосунки з представником іншої раси.

Засновники стверджують, що знайшли законну лазівку в антидискримінаційному законодавстві про житло, оформивши продаж землі як членство в приватному клубі, а не як звичайну угоду з нерухомості. Юристи вважають таку схему спірною.

Судовий позов

Проти організації вже подали федеральний позов через дискримінацію за расовою ознакою. Позивачка Мішель Волкер, рієлторка з Міссурі, стверджує, що їй відмовили в купівлі землі через єврейське походження та шлюб із чорношкірим чоловіком – і це попри те, що сама вона ідентифікує себе як білу християнку. За її словами, під час подання заявки організація ставила запитання про расове й релігійне походження заявниці та членів її родини.

Генеральна прокуратура штату Арканзас торік уже перевіряла організацію після скарг мешканців, однак заявила, що доказів незаконної діяльності не знайшла. Міністерство юстиції США на запит Axios не відповіло.

Чому це стало можливим саме зараз

Видання пов'язує зростання популярності таких поселень із тим, що адміністрація Трампа менш активно притягує до відповідальності за порушення громадянських прав, а також із поширенням у праворадикальних колах теорії «великого заміщення». Організація вже почала роботу над другим об'єктом в Арканзасі й планує нові поселення в Озарку, Аппалачах та на півдні США.

Нагадаємо, судові позови проти великих американських структур цього літа не рідкість – раніше цього тижня Meta та YouTube також опинилися перед судом через звинувачення в шкоді користувачам.

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Теги: прокуратура суд Міністерство юстиції житло расизм дискримінація

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