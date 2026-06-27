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Польська поліція затримала українця через погрози Навроцькому

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Польська поліція затримала українця через погрози Навроцькому
Українця можуть засудити у Польщі через погрози Каролю Навроцькому
фото: РАР

Слідчі встановили особу чоловіка після появи в інтернеті запису розмови, в якій нібито лунали погрози на адресу президента Польщі

Польська поліція затримала 36-річного громадянина України після того, як у мережі з'явився запис розмови з імовірними погрозами на адресу президента Польщі Кароля Навроцького. Наразі прокуратура вирішує питання щодо висунення йому офіційних обвинувачень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

За даними правоохоронців, увагу слідчих привернули висловлювання, оприлюднені на одному з інтернет-каналів. Йшлося про запис розмови, під час якої нібито лунали погрози на адресу глави польської держави.

Представниця поліції Зеленої Гури Анна Баран повідомила, що після отримання інформації про опубліковані матеріали правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його. «Отримавши інформацію про опубліковані матеріали, слідчі негайно встановили місцеперебування цього чоловіка», – заявила вона.

У суботу затриманого доставили до прокуратури. Там вивчають матеріали справи та вирішують питання щодо висунення йому офіційних обвинувачень.

За словами Анни Баран, чоловікові можуть інкримінувати образу конституційного органу Республіки Польща у зв'язку з погрозами на адресу президента. Відповідно до статті 226 Кримінального кодексу Польщі, за такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

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Теги: Польща Кароль Навроцький суд

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