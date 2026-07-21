В Туреччині усунутий судом опозиціонер створює силу проти Ердогана

Оновлений політичний рух має всі шанси стати найбільшою опозиційною фракцією в парламенті країни

Колишній голова найбільшої опозиційної партії Туреччини – Республіканської народної партії (CHP) – Озгюр Озель оголосив про створення нової політичної сили після того, як суд позбавив його посади керівника партії. За словами політика, нова партія має об'єднати прихильників опозиції, яка переживає внутрішню кризу, та стати альтернативою чинній владі президента Реджепа Таїпа Ердогана. Про це пише «Главком» з посиланням на Вloomberg.

«Сьогодні ми стоїмо на порозі сумного прощання, яке стало неминучим і час якого настав. Однак ми хочемо поділитися з народом надією на новий початок», – заявив Озгюр Озель 21 липня під час виступу перед депутатами парламенту в Анкарі.

За словами Озеля, після завершення юридичних процедур новостворена партія стане найбільшою опозиційною силою в турецькому парламенті.

«Після завершення всіх юридичних формальностей партія стане найбільшою опозиційною групою в парламенті з великим відривом», – заявив політик.

Очікується, що до нової політичної сили можуть приєднатися близько 80 із 135 депутатів, обраних від CHP. Соціологічні опитування, проведені цього місяця, свідчать, що партія Озеля, яка поки не має офіційної назви, вже користується більшою підтримкою виборців, ніж будь-яка інша політична сила, включно з правлячою Партією справедливості та розвитку (AKP) президента Ердогана.

Судовий прецедент та повернення Кемаля Киличдароглу

Причиною розколу опозиції стало рішення суду. У травні турецький апеляційний суд визнав недійсним з'їзд CHP 2023 року, на якому Озгюра Озеля обрали головою партії. Приводом для скасування підсумків голосування стали закиди щодо процедурних порушень та ймовірного підкупу голосів.

Судове рішення відновило на посаді попереднього керівника партії Кемаля Киличдароглу. Озель та його прихильники назвали це рішення політично вмотивованим і заявили, що повернення Киличдароглу не має політичної легітимності. Не дивно, адже 13-річне перебування Киличдароглу на чолі опозиції супроводжувалося серією поразок від Реджепа Тайїпа Ердогана, зокрема на президентських виборах.

Вони також звинуватили колишнього лідера CHP у тому, що його дії сприяють спробам влади послабити турецьку опозицію. Водночас уряд Туреччини відкидає звинувачення у політичному втручанні та наполягає на незалежності судової системи.

Політичні перспективи нового руху

Озгюр Озель очолив CHP наприкінці 2023 року, а вже у 2024 році під його керівництвом партія здобула переконливу перемогу на муніципальних виборах, випередивши AKP у низці ключових міст країни.

Наразі він розглядається як один із ключових претендентів на протистояння Ердогану під час наступних президентських виборів.

Паралельно з політичною перегрупою опозиція зазнає судового тиску. Найрезонанснішою стала справа мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого вважають головним політичним суперником Ердогана. Після оголошення про намір балотуватися на посаду президента його заарештували, що спричинило найбільші протести в Туреччині за останнє десятиліття. Сам Озель стверджує, що влада використовує судову систему для впливу на політичну конкуренцію, тоді як Міністерство юстиції Туреччини заперечує такі звинувачення.

Нагадаємо, що чергові президентські та парламентські вибори в Туреччині заплановані на травень 2028 року, однак аналітики не виключають їх дострокового проведення. Законодавство дозволяє оголосити дострокові вибори за рішенням парламенту, що також може відкрити президенту Реджепу Таїпу Ердогану можливість знову балотуватися на посаду глави держави попри конституційне обмеження щодо кількості президентських термінів.

До слова, турецький суд видав міжнародний ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та постановив оголосити його в міжнародний розшук через Інтерпол у справі про перехоплення гуманітарної флотилії Global Sumud Flotilla, що прямувала до Сектора Гази. Разом із Нетаньягу у справі фігурують ще 34 ізраїльські посадовці, яких турецька прокуратура звинувачує, зокрема, у злочинах проти людяності та геноциді.