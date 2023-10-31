У США троє росіян постачали електроніку для армії РФ
Упродовж року росіяни організували відправку понад 300 партій заборонених товарів
Суд у Нью-Йорку висунув обвинувачення громадянину РФ та двом громадянам Канади російського походження у контрабанді електроніки в Росію. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.
52-річного громадянина РФ і Таджикистану Салімджона Насріддінова, який мешкає у США, 37-річного Ніколая Гольцева й 32-річну Крістіну Пузирьову, які живуть у Канаді, звинувачують у контрабанді. Слідство вважає, що троє фігурантів використовували дві юридичні особи, зареєстровані в Брукліні, для незаконного постачання, закупівлі й відправки в Росію електроніки подвійного призначення російським підсанкційним компаніям.
Упродовж року вони організували відправку понад 300 партій заборонених товарів на $10 млн, значна частина яких йшла на потреби російської оборони.
Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які ввозились до РФ, виявляли в російській техніці на полі бою в Україні, зокрема в «Торн-МДМ», комплексах РЕБ «Борисоглібськ-2», легкій багатоцільовій керованій ракеті «Изделие 305Е», гелікоптерах Ка-52, дронах «Орлан-10» та бойових танках Т-72Б3.
Гольцев отримував замовлення від російських компаній на придбання товарів у США, після чого, використовуючи псевдо, спілкувався з американськими виробниками й постачальниками.
Насріддінов і Гольцев відвантажували товари різним компаніям-посередникам, зокрема в Туреччині, Китаї, Індії та ОАЕ, звідки вони переправлялися в Росію. Пузирьова керувала банківськими рахунками та здійснювала фінансові операції.
Насріддінова арештували в Брукліні, а Гольцева й Пузирьову – в готелі на Манхеттені, коли вони приїхали відвідати спільника.
Прокурори Брукліна вимагають взяти обвинувачених під варту до проведення суду, оскільки існує серйозна загроза їхньої втечі.
Нагадаємо, у США заарештували 51-річного громадянина Росії Максима Марченка. Йому висунули обвинувачення в змові з метою шахрайства, а також у злочинах, пов’язаних з контрабандою і відмиванням грошей.
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