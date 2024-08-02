Трамп втратив $900 млн після початку передвиборчої кампанії Гарріс

Раніше вартість мажоритарної частки Трампа в компанії становила трохи більш як $4 млрд

Ціна акцій компанії-власника соцмережі Трампа Truth Social впала приблизно на 23%

Вартість акцій колишнього президента Дональда Трампа в його соцмережі Truth Social впали на $900 млн з 21 липня, коли Камала Гарріс вступила у президентські перегони. Про це пише CNN.

Ціна акцій Trump Media & Technology Group – компанії-власника Truth Social – впала приблизно на 23% відтоді, як президент Джо Байден оголосив про відмову йти на другий термін і підтримав обрання Гарріс.

До падіння вартість мажоритарної частки Трампа в компанії становила трохи більш як $4 млрд, а зараз опустилась до $3,1 млрд.

«Акції стали інструментом для трейдерів Уолл-стріт, щоб робити ставки на перспективи повернення Трампа в Білий дім, оскільки Truth Social може стати платформою для президентських комунікацій у разі перемоги Трампа», – йдеться у повідомленні.

За оцінками Bloomberg, статки Трампа до падіння вартості акцій становили $5,9 млрд.

Водночас, це не єдина проблема Truth Social. У червні кількість унікальних відвідувачів платформи впала на 38% в порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, Камала Гарріс, яка незабаром має стати кандидаткою в президенти США від Демократичної партії випередила республіканця Дональда Трампа на 1% за рівнем підтримки серед виборців.

Як повідомлялося, Дональд Трамп виявив готовність до передвиборчих дебатів із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Колишній очільник Білого дому також назвав свого опонента легким суперником.