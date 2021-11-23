У сусідній із Україною країні зафіксували спалах пташиного грипу

Раніше стало відомо про зараження птиці в Європі та Азії

Словаччина повідомила про випадки небезпечної хвороби

У Словаччині стався спалах пташиного грипу серед домашньої птиці. Вірус був виявлений у 14 дворових птахів у Дунайській Стреді, на південний схід від Братислави. Про це повідомляє Reuters.

Цей спалах стався слідом за кількома випадками зараження на птахофермах в Європі та Азії в останні тижні, що свідчить про швидке поширення пташиного грипу.

Нагадаємо, Японія повідомила про підозру на спалах пташиного грипу. Якщо підозри підтвердяться генетичними аналізами, то спалах стане третім у країні за цей сезон і другим у префектурі Кагосіма.

Минулого місяця у Миколаївській області на території села Великосербулівка Держпродспоживслужба зафіксувала спалах пташиного грипу.

В Україні епідемія пташиного грипу востаннє була зафіксована у 1963-1964 рр. у Харківській і Дніпропетровській областях.

Хвороба в домашньої птиці перебігає дуже швидко. Буквально протягом 1-2 днів з моменту захворювання вона помирає.

Раніше в Індії зафіксували перший випадок смерті людини від пташиного грипу.

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