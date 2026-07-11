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У турецькому Різе обвалилася ділянка дороги, евакуйовано житлові будинки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У турецькому Різе обвалилася ділянка дороги, евакуйовано житлові будинки
Житлові комплекси «Топчу» та «Денізгорен» були евакуйовані
фото: скриншот з відео

Момент обвалу був зафіксований камерою відеоспостереження

У турецькому місті Різе на північному сході країни стався обвал ділянки дороги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Haberler.

Момент обвалу дороги був зафіксований камерою відеоспостереження.

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Зазначається, що обвал дороги стався в районі Меркез-Іслампаша міста Різе, на вулиці Шехітлер-Чешмесі. Житлові комплекси «Топчу» та «Денізгорен», розташовані над дорогою, були евакуйовані, а в районі вжито посилених заходів безпеки.

До слова, раніше чотириповерховий житловий будинок впав у турецькій провінції Конья. Трьох з п’яти людей, які опинилися під завалами, вдалося врятувати живими.

Також у турецькому Стамбулі обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Причиною, ймовірно, вважають недотримання норм при будівництві.

Теги: Туреччина

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