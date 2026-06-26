Стало відомо, яка країна допомагає Росії обходити нафтові санкції

Розслідування виявило мережу судноплавних компаній, яка перетворилася на ключовий логістичний центр російського тіньового флоту

Турецькі судноплавні компанії стали одним із головних інструментів, які допомагають Росії обходити західні санкції на експорт нафти. Саме Туреччина перетворилася на ключовий логістичний центр російського «тіньового флоту». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Intelligence Online.

Судноплавна компанія EMT Gemi İşletmeciliği AS, яка 15 червня потрапила під санкції Європейського Союзу через зв'язки з російським «тіньовим флотом», є лише однією з багатьох турецьких компаній, що брали участь у перевезенні російської нафти.

Як зазначає Intelligence Online, слідчі з країн Європейського Союзу та України дійшли висновку, що існує «ціла екосистема приватних турецьких судноплавних операторів», яка фактично стала головним логістичним центром для Москви.

Видання пояснює, що Туреччина не приєдналася до західних санкцій проти Росії. Це створило правові умови, за яких місцеві компанії можуть керувати суднами, що перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії, не порушуючи турецького законодавства.

«Саме цією правовою асиметрією й користується мережа, перетворюючи Стамбул на нову російську економічну столицю, де укладаються контракти, передається управління, створюються компанії спеціального призначення, а судна переходять з рук у руки цілком законним шляхом», – йдеться у матеріалі.

За оцінкою авторів розслідування, саме така модель дозволяє Росії підтримувати експорт нафти попри міжнародні санкційні обмеження.

Нагадаємо, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу передбачає нові обмеження проти Росії, зокрема щодо банківського сектору, операторів криптовалют, «тіньового флоту» та експорту енергоносіїв. Крім того, документ містить пропозицію заборонити в'їзд до ЄС колишнім російським військовослужбовцям. Остаточне рішення щодо нового пакета санкцій країни-члени Євросоюзу мають ухвалити після завершення переговорів