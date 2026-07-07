У серці Туреччини тепер лунатиме українська мова: про що йдеться

Українська мова продовжує з'являтися у найвідоміших культурних пам'ятках світу

Українська мова впевнено розширює свої кордони та зміцнює позиції у провідних культурних центрах планети. Відтепер солов'їна лунатиме і в сакральному для кожного турецького громадянина місці – меморіалі Мустафи Кемаля Ататюрка (засновника і першого президента сучасної Туреччини). Як пише «Главком» , про цю визначну подію, яка стала частиною масштабного проєкту з українізації світового культурного простору, повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Так, стало відомо, що в одному з найважливіших національних символів турецької держави, меморіалі Аниткабір, офіційно запустили україномовний аудіогід.

Рідне слово там, де карбувалася історія

Меморіальний комплекс Аниткабір — це не просто туристична локація, а сакральне місце для кожного турецького громадянина. Це водночас грандіозний мавзолей, де похований перший президент Турецької Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк, історичний музей та мальовничий парк. Тут традиційно проходять найважливіші державні церемонії та збираються мільйони відвідувачів з усього світу.

Тепер українці, кількість яких у Туреччині суттєво зросла через повномасштабне російське вторгнення, матимуть змогу вивчати турецьку історію без жодних мовних бар'єрів.

"Українська спільнота Туреччини... зможе почути історію Ататюрка та його країни рідною мовою. А українська зазвучить поряд з англійською, французькою, китайською, іспанською, бо вона має право бути доступною в провідних пам’ятках світу нарівні з іншими мовами", — наголосила Олена Зеленська.

Завдяки новому аудіогіду відвідувачі зможуть детально дізнатися про доленосні битви за незалежність Туреччини, зокрема про легендарну битву при Чанакалле часів Першої світової війни, а також про перші роки становлення республіки.

Принципи Ататюрка: чому це важливо та символічно для України

Постать Мустафи Кемаля Ататюрка є унікальною в контексті сучасної світової геополітики. Сто років тому після краху Османської імперії він зумів довести, що "необов’язково бути імперією, щоб посісти гідне місце у світі". Його прогресивні реформи повністю європеїзували країну — від переходу на латиницю до надання жінкам повних прав на освіту, працю та участь у виборах.

Для українців, які сьогодні виборюють свою свободу в кривавій війні проти російського неоімперіалізму, філософія Ататюрка є надзвичайно близькою. Його головним політичним орієнтиром було гасло: "Мир вдома, мир у світі".

"Ататюрк вважав, що треба поважати кордони та правила кожної країни, а війна – злочин, якщо не ведеться для захисту власного життя", — акцентувала перша леді України, підкреслюючи актуальність цих слів для нашої держави.

Українізація світу триває: статистика вражає

Запуск аудіогіда в Аниткабірі став черговим успішним кроком глобальної культурної дипломатії України. На сьогоднішній день у визначних пам'ятках по всьому світу запущено вже 124 україномовні аудіогіди у 60 країнах.

Варто зазначити, що Туреччина є одним із лідерів за кількістю локацій, які говорять українською. Окрім Анкари, почути рідну мову українські мандрівники та експатріанти вже можуть у таких культових місцях:

Палац Долмабахче — найбільший і найрозкішніший палацовий комплекс у Стамбулі;

Музей просто неба Ефес — антична перлина Туреччини;

Національний парк Гьореме — візитівка чарівної Каппадокії;

Археологічний музей Анталії та музей Святого Миколая у Демре.

Поява української мови в меморіалі Ататюрка — це не лише про комфорт для туристів, а й про повагу до нашої держави та підтвердження високого статусу України на міжнародній арені.