Ердоган назвав головну мету саміту НАТО в Анкарі

Саміт НАТО відбудеться 7-8 липня у столиці Туреччини

Майбутній саміт НАТО, який прийматиме столиця Туреччини, має стати історичним рубежем для формування нової безпекової стратегії Альянсу. Про це у своєму зверненні до народу заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, інформує «Главком».

За словами турецького лідера, геополітичні події у регіоні та особливий статус Анкари в межах блоку суттєво підвищують міжнародний інтерес і глобальні очікування від цієї зустрічі.

«Ми бачимо, що становище Туреччини в межах НАТО й події, які відбуваються в нашому регіоні, підвищують інтерес та очікування щодо саміту в Анкарі. Усвідомлюючи ці очікування, ми продовжуємо працювати, аби цей саміт став рубежем, який визначатиме майбутнє архітектури безпеки Альянсу», – наголосив Ердоган.

Президент Туреччини також нагадав, що з моменту свого вступу до НАТО в 1952 році Туреччина залишається одним із його найбільш ключових та активних учасників, який робить вагомий внесок у миротворчі місії по всьому світу.

Зауважимо, генсек НАТО Марк Рютте запросив на цей саміт президента України Володимира Зеленського.

«Главком» писав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті НАТО в Анкарі.

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться в Анкарі 7 та 8 липня 2026 року. Пресслужба НАТО пояснює, що це вже вдруге, коли Туреччина прийматиме саміт. Перед цим лідери зустрічались у Стамбулі у 2004 році. Цього разу захід відбудеться у президентській резиденції у Бештепі в Анкарі.