Кількість загиблих від землетрусів у Венесуелі зросла до 1430 людей

Пошкоджені будівлі через три дні після землетрусів у Ла-Гуайрі, Венесуела

24 червня у Венесуелі сталися два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5

У Венесуелі кількість підтверджених жертв після руйнівних землетрусів сягнула 1430 осіб, а родини повідомили про щонайменше 68 900 зниклих безвісти. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Експерти пояснюють такі масштабні руйнування швидкою послідовністю неглибоких підземних поштовхів, які загалом можуть зачепити понад 6 млн громадян, зокрема близько 2 млн у столиці Каракасі.

Місцеві жителі змушені власноруч розгрібати бетонні завали за допомогою лопат, мотузок та мотоциклетних шоломів замість касок через гостру непідготовленість і неадекватну реакцію державних служб. Розчарування людей переростає у відкриті конфлікти з представниками влади та пожежниками. Громадяни звинувачують солдатів, поліцію та Національну гвардію у бездіяльності та спробах створити фіктивне враження рішучої ліквідації наслідків, заявляючи, що посадовці правлячої партії приїжджають на місця трагедії лише для того, щоб зробити селфі та фотографії для звітів.

Ця катастрофа стала серйозним політичним викликом для виконувачки обов'язків президента Делсі Родрігес, яка очолила країну в січні після усунення Ніколаса Мадуро Сполученими Штатами. Наразі за її наказом район заблоковано та патрулюється понад 14 000 військових і поліцейських. Ситуація ускладнюється тривалим економічним безладом у Венесуелі та невизнанням легітимності чинної влади значною частиною населення.

Оскільки перші 48-72 години є критичними для порятунку живих, до пошукових операцій активно долучається міжнародна спільнота. До країни вже прибули 17 рейсів із понад 1600 рятувальниками з США, Мексики, Бразилії, Франції та Сальвадору. Через сильні пошкодження Міжнародного аеропорту імені Сімона Болівара наразі функціонує лише одна злітно-посадкова смуга. Американські фахівці працюють над відновленням логістики, а американські військові координують доставку мобільних шпиталів та гуманітарних вантажів, розгорнувши біля узбережжя транспортний корабель ВМС США для прийому постраждалих.

Нагадаємо, два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися у Венесуелі 24 червня з різницею у 39 секунд.

Міжнародна організація з міграції оцінила кількість людей, що постраждали від катастрофи, до 6,76 млн – з них близько 2 млн у самому Каракасі. Число поранених перевищило 3 300, влада повідомила про порятунок 243 осіб. Число зниклих – понад 51 000 – включає тих, хто просто втратив зв'язок через відсутність мобільного сигналу в зонах лиха; частина записів у волонтерських базах даних може дублюватися.

Найбільше постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від Каракаса – там обвалилося щонайменше 100 будівель.