Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кількість загиблих від землетрусів у Венесуелі зросла до 1430 людей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Кількість загиблих від землетрусів у Венесуелі зросла до 1430 людей
Пошкоджені будівлі через три дні після землетрусів у Ла-Гуайрі, Венесуела
фото: AP

24 червня у Венесуелі сталися два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 

У Венесуелі кількість підтверджених жертв після руйнівних землетрусів сягнула 1430 осіб, а родини повідомили про щонайменше 68 900 зниклих безвісти. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Експерти пояснюють такі масштабні руйнування швидкою послідовністю неглибоких підземних поштовхів, які загалом можуть зачепити понад 6 млн громадян, зокрема близько 2 млн у столиці Каракасі.

Місцеві жителі змушені власноруч розгрібати бетонні завали за допомогою лопат, мотузок та мотоциклетних шоломів замість касок через гостру непідготовленість і неадекватну реакцію державних служб. Розчарування людей переростає у відкриті конфлікти з представниками влади та пожежниками. Громадяни звинувачують солдатів, поліцію та Національну гвардію у бездіяльності та спробах створити фіктивне враження рішучої ліквідації наслідків, заявляючи, що посадовці правлячої партії приїжджають на місця трагедії лише для того, щоб зробити селфі та фотографії для звітів.

Ця катастрофа стала серйозним політичним викликом для виконувачки обов'язків президента Делсі Родрігес, яка очолила країну в січні після усунення Ніколаса Мадуро Сполученими Штатами. Наразі за її наказом район заблоковано та патрулюється понад 14 000 військових і поліцейських. Ситуація ускладнюється тривалим економічним безладом у Венесуелі та невизнанням легітимності чинної влади значною частиною населення.

Оскільки перші 48-72 години є критичними для порятунку живих, до пошукових операцій активно долучається міжнародна спільнота. До країни вже прибули 17 рейсів із понад 1600 рятувальниками з США, Мексики, Бразилії, Франції та Сальвадору. Через сильні пошкодження Міжнародного аеропорту імені Сімона Болівара наразі функціонує лише одна злітно-посадкова смуга. Американські фахівці працюють над відновленням логістики, а американські військові координують доставку мобільних шпиталів та гуманітарних вантажів, розгорнувши біля узбережжя транспортний корабель ВМС США для прийому постраждалих.

Нагадаємо, два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сталися у Венесуелі 24 червня з різницею у 39 секунд.

Міжнародна організація з міграції оцінила кількість людей, що постраждали від катастрофи, до 6,76 млн – з них близько 2 млн у самому Каракасі. Число поранених перевищило 3 300, влада повідомила про порятунок 243 осіб. Число зниклих – понад 51 000 – включає тих, хто просто втратив зв'язок через відсутність мобільного сигналу в зонах лиха; частина записів у волонтерських базах даних може дублюватися.

Найбільше постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від Каракаса – там обвалилося щонайменше 100 будівель.

Теги: Венесуела землетрус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети уразили завод «Іскандерів» у Волгограді, у Венесуелі 920 загиблих: головне за ніч 27 червня
Ракети уразили завод «Іскандерів» у Волгограді, у Венесуелі 920 загиблих: головне за ніч 27 червня
Вчора, 05:50
Венесуела рахує жертви землетрусів: 920 загиблих і 51 тис. зниклих
Венесуела рахує жертви землетрусів: 920 загиблих і 51 тис. зниклих
Вчора, 05:05
Найбільше від землетрусів постраждав прибережний регіон Ла-Гуайра на північ від столиці Каракаса
Землетруси у Венесуелі забрали життя понад пів тисячі осіб
26 червня, 17:44
Український прапор на Кінбурні та довічне для полковника СБУ. Головне за 25 червня 2026
Український прапор на Кінбурні та довічне для полковника СБУ. Головне за 25 червня 2026
25 червня, 21:15
Кількість жертв зросте, оскільки рятувальники обшукують зруйновані будівлі
Потужні землетруси у Венесуелі: загинули понад 30 людей, 700 отримали поранення
25 червня, 08:34
У районі Альтаміра в Каракасі зафіксовано обвали житлових будинків
Два землетруси вдарили по Венесуелі: геологи США прогнозують тисячі жертв
25 червня, 04:51
Біля узбережжя Криму зафіксували аномальну сейсмічну активність
Біля Криму стався найсильніший землетрус за останні місяці
22 червня, 09:16
Лідер злочинної групи «Трен де Арагуа»
У Венесуелі ліквідовано лідера банди «Трен де Арагуа»
14 червня, 05:27
Епіцентр розташовувався за 15 кілометрів від узбережжя півострова
У Чорному морі поблизу Криму стався землетрус
1 червня, 00:10

Соціум

Кількість загиблих від землетрусів у Венесуелі зросла до 1430 людей
Кількість загиблих від землетрусів у Венесуелі зросла до 1430 людей
Удар «Фламінго» по Волгограду потрапив на відео
Удар «Фламінго» по Волгограду потрапив на відео
У Польщі правоохоронці затримали чоловіка, який ображав українську касирку в магазині
У Польщі правоохоронці затримали чоловіка, який ображав українську касирку в магазині
Польська поліція затримала українця через погрози Навроцькому
Польська поліція затримала українця через погрози Навроцькому
Аномальна спека зірвала кліматичну конференцію у Лондоні
Аномальна спека зірвала кліматичну конференцію у Лондоні
Крим став джерелом проблем для Кремля – NYT
Крим став джерелом проблем для Кремля – NYT

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua