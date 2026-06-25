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Український прапор на Кінбурні та довічне для полковника СБУ. Головне за 25 червня 2026

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Український прапор на Кінбурні та довічне для полковника СБУ. Головне за 25 червня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 25 червня 2026 року

ЗСУ встановили український прапор на Кінбурнській косі. Полковник СБУ Дмитро Козюра отримав довічне за співпрацю з російськими спецслужбами. Потужні землетруси у Венесуелі забрали життя понад 150 осіб.

«Главком» склав добірку головних подій 25 червня.

Український прапор на Кінбурнській косі

Український прапор з'явився на Кінбурнській косі
Український прапор з'явився на Кінбурнській косі
колаж: glavcom.ua

Українські військові встановили державний прапор на Кінбурнській косі після того, як російські окупаційні війська залишили свої позиції. За інформацією військових, відступ російських підрозділів став наслідком потужного вогневого ураження, завданого Силами оборони України.

Згодом речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук спростував інформацію про відступ окупантів з Кінбурна, заявивши, що відповідна місцевість залишається зоною бойових дій.

Український прапор на Кінбурнську косу було скинуто з дрона, пояснили аналітиків DeepState.

Довічне для Дмитра Козюри

Зрадник Дмитро Козюра отримав найсуворіший вирок
Зрадник Дмитро Козюра отримав найсуворіший вирок
колаж: Прокуратура України

Колишнього начальника штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитра Козюру визнано винним у державній зраді в умовах воєнного стану. Сьогодні, 25 червня, йому оголошено вирок – довічне позбавлення волі. 

З 2024 по 2025 роки засуджений систематично передавав інформацію про наслідки ракетних ударів по об’єктах у Києві, місцях дислокації підрозділів СБУ, дані військових частин, службові документи, аналітичні матеріали. Також він передавав документи з грифом «таємно» щодо об’єктів критичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи, та планах збільшення ППО на цих об’єктах.

Землетруси у Венесуелі

Рятувальники на місці обвалу будівлі в Каракасі, 25 червня 2026 року
Рятувальники на місці обвалу будівлі в Каракасі, 25 червня 2026 року
фото: Reuters

У Венесуелі кількість загиблих унаслідок землетрусу сягнула щонайменше 164 людей. Поранених уже близько тисячі. Такі дані озвучила виконувачка обов’язків президента латиноамериканської країни Делсі Родрігес.

Нині влада Венесуели перекидає рятувальні команди з інших частин країни до штату Ла-Гуайра, який постраждав найбільше.

За даними Геологічної служби США, два потужні землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 сталися 24 червня, що призвело до руйнування будівель у столиці Каракасі й закриття головного аеропорту країни.

Нові дані Служби зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням у Криму. До того ж розвідники отримали внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресорки. Наразі рівень тривожності росіян вже вищий, ніж під час Курської операції, а саме більше 50%. Уже 66% росіян вважають складним своє фінансове становище. Більш ніж 80% росіян вважають неминучою масштабну економічну кризу в Росії. 

Окремо на території Білорусі СЗР зафіксувала заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Це прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів. 

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Теги: Кінбурнська коса Дмитро Козюра СБУ землетрус Венесуела

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