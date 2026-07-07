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Як діяти без Patriot? Експерт розповів, що може зупинити російську балістику

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Як діяти без Patriot? Експерт розповів, що може зупинити російську балістику
Авіаексперт пояснив, як протидіяти російській балістиці за умови дефіциту ракет для Patriot
фото: US Army

Романенко: «Є два варіанти, як боротися з російськими балістичними ракетами, – пасивний і активний»

Навіть за дефіциту ракет до систем Patriot Україна здатна протидіяти російській балістиці. Йдеться не лише про перехоплення ворожих цілей у повітрі, а й про удари по пускових установках, складах, логістиці та підприємствах, що забезпечують виробництво ракет. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, авіаексперт Валерій Романенко.

За словами фахівця, Росія зараз застосовує з-поміж балістики лише ракети «Іскандер-М» із дальністю до 500 км, тому збільшення радіуса ураження без створення нового озброєння є малоймовірним.

«Якщо росіяни спробують рипнутися і розмістити установки в Білорусі, то їм буде дуже непереливки. У нас є можливості превентивних дій у цьому випадку. Минулого і цього місяця балістика в Україну летіла, в основному, з Брянської і Курської областей. Обидві вони забезпечуються паливом з білоруського Мозирського НПЗ. Якщо завдати ударів по вузлових станціях – Унечі, Новозибкову, обидві ці області залишаться без білоруського палива», – пояснив Романенко.

Водночас експерт наголосив, що найефективнішою є активна протидія ще до запуску ракет ворогом. За його словами, мобільні пускові установки складно уражати безпосередньо перед пуском через короткий час їхнього перебування на позиції, однак можливими цілями залишаються райони їхнього базування, склади, а також підприємства, що виробляють ракети й комплектуючі до них.

Крім того, важливу роль у виявленні переміщень російських ракетних комплексів, за його словами, відіграє супутникова розвідка партнерів України.

Водночас Романенко відзначив, що ситуація з відбиттям крилатих ракет є значно кращою: «А з крилатими ракетами ми і так нормально справляємось – 95% збивається».

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров заявив про критичний дефіцит ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot та повідомив, що Міністерство оборони розпочинає переговори із країнами-партнерами щодо їхньої термінової передачі зі складів.

Зазначимо, що запаси ракет для систем ППО в Україні наразі залишаються низькими. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що для перехоплення балістичних ракет необхідно мати запас ракет-перехоплювачів. За його словами, систем Patriot в Україні достатньо, однак потрібне постійне постачання ракет до них.

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Теги: ракета системи ППО балістичні ракети

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