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Польська істерика щодо Героїв УПА. Дисидент і нардеп п’яти скликань похвалив Зеленського за реакцію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Польська істерика щодо Героїв УПА. Дисидент і нардеп п’яти скликань похвалив Зеленського за реакцію
Михайло Косів переконаний: у 1940-х роках українці загинули тому, що себе обороняли; захищали свої свободу, землю, право на життя. А поляки були окупантами
фото: glavcom.ua

Поляки самі загнали себе у цейтнот, вважає Михайло Косів

Народний депутат п’яти скликань, дисидент Михайло Косів в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому український президент Володимир Зеленський не коментує скандалу, який спричинила Польща щодо Героїв УПА.

«Я дуже довго думав, чому президент Володимир Зеленський не реагує. А потім збагнув – це правильний хід! Нічого не треба міняти, лише спостерігаймо, як поляки самі вийдуть із цейтноту, який вони створили. Хочуть забрати орден Білого Орла? Давайте зачекаємо, що вони вирішать», – зазначив експолітик.

Також Михайло Косів наголосив, що протягом багатьох століть «Польща здійснювала загарбницьку, окупаційну політику щодо України протягом багатьох століть».

«По суті, Українська держава, яка формувалася у часи давньої Русі за князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого, знищувалася, з одного боку, Золотою Ордою, а з іншого – окуповувалася Польським королівством. Отже, те, що сьогодні ми чуємо від польської влади не що інше як рецидив, історичний синдром спадкоємного менталітету держави-окупанта. На превеликий жаль, сучасна польська нація від того менталітету не позбулася», – пояснив дисидент.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

У відповідь на це президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни.

Згодом Капітула ордена Білого Орла провела засідання, на якому розглянула питання щодо нагороди Зеленського. У роботі органу також взяв участь Кароль Навроцький. Після завершення засідання речник президента Польщі Рафал Леськевич повідомив, що глава держави ухвалить рішення у відповідний час.

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Теги: Польща ОУН-УПА Україна

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