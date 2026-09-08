Розробники з України запропонували модуль ШІ для наведення на ціль

Організатори отримали на конкурс понад 60 заявок

Українська компанія увійшла до трійки переможців конкурсу НАТО з пошуку технологій для тривалого блокування аеродромів противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Компанії з Чехії, Польщі та України стали переможцями конкурсу з інновацій Persistent Airfield Denial (Постійне блокування аеродромів противника), проведеного командуванням НАТО з трансформації та спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC)», – йдеться у повідомленні.

Які рішення представили переможці Persistent Airfield Denial

Перше місце посіла чеська команда LPP Holding, яка представила далекобійне рішення, розраховане на роботу з мінімальною залежністю від зовнішнього управління.

Друге місце було присуджене інноваторам із Польщі з комплексною пропозицією заздалегідь спланованого ураження елементів аеродромної інфраструктури противника.

Третє місце посіли розробники з України, які запропонували модуль штучного інтелекту для наведення на ціль. Рішення має підвищувати автономність і точність систем ураження.

Зазначається, що організатори отримали на конкурс понад 60 заявок. Під час фіналу челенджу у Варшаві (Польща) свої рішення представили дев’ять команд.

До складу експертів та членів журі від України увійшли представники ЗСУ та Міністерства оборони України, зокрема Командування Повітряних сил, Сил безпілотних систем, підрозділу Національної гвардії України «Омега», інших формувань Сил оборони України. Від НАТО пропозиції фіналістів оцінювали представники командувань Альянсу, а також акселератора оборонних інновацій NATO DIANA.

Наступним етапом стане тестування та бойова апробація рішень, що дозволить оцінити їхню ефективність та потенціал для подальшого масштабування.

До слова, НАТО попередило європейські країни про необхідність готуватися до нових гібридних атак і диверсій. Йдеться, зокрема, про дії, спрямовані на критичну інфраструктуру, транспортні об'єкти та інші важливі об'єкти в країнах Альянсу.