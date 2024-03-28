Російські хакери атакували урядові сайти Словенії

Державні сайти зазнали DDoS-нападу, однак хакери не змогли отримати доступу до системи

Відповідальність за кібератаки взяла на себе російська хакерська група Cyber Army Russia Reborn

DDoS-атак зазнали урядові сайти Словенії, а також сайт президента країни. Відповідальність за них взяла на себе російська хакерська група Cyber Army Russia Reborn. Про це повідомляє N1.

За даними словенського центру реагування з питань кібербезпеки, державні сайти зазнали DDoS-нападу. Його вже вдалося зупинити.

Також заявляється, що хакери не змогли отримати доступу до системи. У Словені заявляють, що це був «не був класичний кіберінцидент і не було несанкціонованого доступу до системи».

Національний центр реагування з кібербезпеки Si-Cert підтвердив, що кібератаки вдалося зупинити, але в установі не коментують, хто стоїть за збільшенням трафіку на кіберінфраструктурі Словенії.

Нагадаємо, сайти державних установ Естонії стали об'єктом наймасштабнішої хвилі атак типу DDoS в історії країни.

До слова, кібератаки «безпрецедентної інтенсивності» вразили кілька державних органів Франції.