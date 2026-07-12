Дрони вразили найстаріший НПЗ Росії, Англія у півфіналі ЧС: головне за ніч 12 липня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 12 липня 2026 року

Ніч на 12 липня відзначилася ударом по Сизранському НПЗ – одному з найстаріших нафтозаводів Росії, що постачає пальне для армії РФ. Паралельно Іран знову заявив про закриття Ормузької протоки, США відповіли ударом. На спортивному фронті – Англія здолала Норвегію і стала третім півфіналістом Чемпіонату світу-2026. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 12 липня.

Дрони вразили Сизранський НПЗ – один із найстаріших заводів Росії

Безпілотники атакували Сизранський НПЗ у Самарській області – над промзоною піднявся стовп чорного диму. За попередніми даними, уражено установку АВТ-5 первинної переробки нафти, яка дає майже третину потужності заводу. Підприємство засноване 1942 року, переробляє до 8,9 млн тонн нафти на рік і постачає пальне для військової авіації та підрозділів армії РФ. Це вже шоста атака на завод – після травневого удару, який вивів з ладу головну установку АВТ-6, підприємство досі не вийшло на повну потужність. Фактично весь Самарський нафтопереробний вузол «Роснафти» паралізований.

Іран знову заявив про закриття Ормузу – США завдали удару

Напередодні ультиматуму Тегеран знову оголосив про закриття Ормузької протоки – через неї проходить близько 20% світових поставок нафти. США у відповідь завдали удару по іранських об'єктах.

фото: Getty Images, з відкритих джерел

Окупований Крим знову занурився в темряву

Вибухи пролунали у Севастополі, Крим знову залишився без електропостачання.

Англія вийшла до півфіналу Чемпіонату світу-2026

У яскравому матчі Англія здолала Норвегію і стала третім півфіналістом світової першості.

фото: Getty Images

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