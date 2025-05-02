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Російські мільярдери збагатилися за 2025 рік: Bloomberg назвав їхні статки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Російські мільярдери збагатилися за 2025 рік: Bloomberg назвав їхні статки
Найбільше зросли статки Алішера Усманова – засновника холдингу USM отримав за цей час $3,6 млрд
фото з відкритих джерел

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров від початку року став багатшим на $1,6 млрд і його статки оцінюють у $12,6 млрд

За перші місяці 2025 року сукупні статки російських мільярдерів зросли майже на $15 млрд і сягнули загалом $305 млрд. Про це свідчить The Bloomberg Billionaires Index – рейтинг найбагатших людей світу, який аналізує чисті активи кожного з них, передає «Главком».

Відповідно до свіжих даних, з 22 російських бізнесменів, які входять до рейтингу, найбільше збагатилися ті, які володіють структурами в металургійному, гірничодобувному, телекомунікаційному та технологічному секторах.

Найбільше зросли статки Алішера Усманова – засновника холдингу USM отримав за цей час $3,6 млрд. Мільйонер володіє металургійними активами та активами з видобутку корисних копалин, працює у сферах телекомунікацій і технологій. Маючи $16,9 млрд, у рейтингу він посідає 129-те місце.

Статки співзасновника «Єврохіму» та СУЕК (Сибірська вугільна енергетична компанія) Андрія Мельниченко зросли на $2,5 млрд, до $22,7 млрд, завдяки чому він займає 88-ме місце.

Сенатор від Дагестану Сулейман Керімов збільшив статки на $2,45 млрд і посів 311 позицію. Його родина володіє компанією «Полюс» – найбільшою в Росії компанією з видобутку золота.

Статки Володимира Потаніна, президента холдингу «Інтеррос» і головного акціонера «Норнікеля», зросли на $2,2 млрд, досягнувши $35,5 млрд, при цьому у світовому рейтингу він посідає 57 місце.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров від початку року став багатшим на $1,6 млрд і його статки оцінюють у $12,6 млрд.

У той же час Володимир Лісін, голова ради директорів НЛМК, втратив від початку року $2,3 млрд, і тепер його статки складають $23,5 млрд.

У Геннадія Тимченко, основного акціонера «Новатека» та акціонера «Сибура», зафіксували мінус $1,57 млрд, тож, він має вдовольнитися статками у $9,4 млрд. У Росії «Новатек» є найбільшим виробником зрідженого природного газу та одним з найбільших виробників природного газу.

Співзасновник «Альфа-Груп» Михайло Фрідман втратив $1,45 млрд, статки оцінюють у $13,3 млрд. Голова правління «Новатек» Леонід Міхельсон збіднішав на $1,3 млрд, до $21 млрд.

Нагадаємо, вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та конфіскував його активи на 2 млн грн. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

«Міністерство юстиції України здобуло  перемогу у ВАКС: активи Усманова на понад 2 млрд грн стягнуто на користь держави», - йдеться у повідомленні. Відповідне рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив 25 вересня.

Також російський олігарх Алішер Усманов відмовився від посади президента Міжнародної федерації фехтування (FIE) після перемоги на виборах. Про це повідомила Шведська федерація фехтування.

Після виборів на першому засіданні новообраного виконавчого комітету FIE Усманов подав у відставку. Очікується, що росіянина замінить у статусі тимчасового президента Еммануель Каціадакіс із Греції.

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Теги: росіяни

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