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Чехія відкрила онлайн-реєстрацію на продовження захисту: необхідні документи

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чехія відкрила онлайн-реєстрацію на продовження захисту: необхідні документи
Звернення до відділень МВС країни автоматично продовжить дію статусу біженця до кінця вересня 2024 року
фото з відкритих джерел

Українцям треба зареєструватися на спеціальному сайті та надати певну інформацію 

Чехія відкрила онлайн-реєстрацію на продовження тимчасового захисту біженців з України, яка триватиме до 15 березня. Після запису на прийом у відділення МВС статус діятиме до 30 вересня 2024 року, пише proukrainu.

Заповнення інформації та запис на фізичний прийом до підрозділу МВС країни є першим етапом процедури і автоматично продовжує статус до 30 вересня 2024 року. Під час візиту біженці отримають візову наклейку, що продовжить тимчасовий захист до 2025 року.

Для реєстрації на сайті треба створити новий обліковий запис. Біженцям треба вказати свою електронну адресу та надати інформацію:

  • прізвище та ім'я, номер паспорта та номер першої візи тимчасового захисту за наявності;
  • місце проживання у Чехії.

При реєстрації дитини до 15 років треба вказати:

  • адресу та назву школи або дитячого садка, до якого ходить дитина;
  • документ, що підтверджує зв’язок дорослого з дитиною (свідоцтво про народження, нотаріально засвідчена довіреність від батьків дитини або афідевіт у відділенні органу соціально-правового захисту дітей (OSPOD). Згодом можуть попросити пред'явити оригінал або завірену копію документа, також треба буде віддати звичайну копію свідоцтва про народження або рішення офіційного органу.

Біженці від 15 років можуть реєструватися самостійно. Після цього на електронну адресу надійде лист з підтвердженням реєстрації.

Маломобільні люди, які перебувають у спеціальних закладах із доглядом, також мають реєструватися на продовження захисту онлайн – візову наклейку на підставі довіреності може отримати співробітник такої установи. Якщо людина не може відвідати відділення МВС, знадобиться надати медичну довідку або інший документ, який це підтвердить. МВС радить звертатися за телефоном +420 974 801 802.

До слова, українцям, які знайшли собі тимчасовий притулок у Чехії, не треба витрачати багато часу на пошуки роботи. У цій країні є немало вакансій, на які залюбки беруть наших співвітчизників. Стало відомо, яку роботу в Чехії можна знайти українцям, не вдаючись до довгих пошуків. 

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Теги: документи біженці Чехія українці

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