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Побиття українців у Вроцлаві: суд взяв під варту двох підозрюваних

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Побиття українців у Вроцлаві: суд взяв під варту двох підозрюваних
фото: istock

Обидва чоловіки не визнали своєї вини у нападі

Суд у Вроцлаві арештував на три місяці двох чоловіків, яких підозрюють у побитті української пари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsatnews.

Суд обрав 45-річному Адаму К. та 27-річному Томашу М. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці. Обидва чоловіки не визнали своєї вини у нападі. За словами речника окружної прокуратури Якуба Длубача, Томаш М. дав свідчення, тоді як Адам К. відмовився від їх надання.

Напередодні прокуратура Вроцлава висунула затриманим обвинувачення у нападі та застосуванні насильства з мотивів національної нетерпимості. Слідство кваліфікувало їхні дії як хуліганство. Крім того, Адама К. обвинувачують у вчиненні злочину повторно, як рецидивіста. Йому загрожує до сім з половиною років позбавлення волі, тоді як Томашу М. – до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на 20-річну українку та 21-річного українця. За даними поліції, напад супроводжувався образами на національному ґрунті. Правоохоронці затримали двох підозрюваних.

Після інциденту виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга доручив Генеральному консульству України терміново вжити необхідних заходів реагування.

До слова, після нападу на українську пару у Вроцлаві Дональд Туск заявив, що радикали й хулігани стали сміливішими через політичну підтримку, яку вони отримують. У відповідь канцелярія президента звинуватила уряд у неспроможності забезпечити безпеку на вулицях.

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Теги: бійка суд українці Польща

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