Сибіга назвав три ключові результати візиту до Японії

Японія розгляне українські пропозиції нового рівня безпекового партнерства

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга завершив дводенний візит до Токіо, під час якого провів 18 зустрічей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

Сибіга назвав три ключові результати візиту:

Японія долучиться до відновлення Києво-Печерської Лаври після російського удару;

виділить до $500 тис. на стипендіальну програму для посилення українських інституцій;

розгляне українські пропозиції нового рівня безпекового партнерства.

«Ми зацікавлені у поглибленні обміну інформацією з японською стороною щодо далекосхідних загроз для нашої держави з боку Росії. Ми також вдячні японцям за нещодавній внесок у майже $15 млн до нелетальної складової PURL», – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, у Токіо Україна та Японія підписали угоду щодо реалізації стипендіального проєкту в межах грантової допомоги JDS обсягом до близько $500 тис. Реалізація угоди дозволить продовжити програму JDS, посилити партнерство між Україною та Японією, а також сприяти формуванню мережі випускників японських університетів, які працюватимуть над практичними завданнями розвитку України.

Також Японія надасть підтримку у відновленні Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. За словами Сибіги, відповідна домовленість стала одним із результатів двосторонніх перемовин, спрямованих на поглиблення культурного та гуманітарного співробітництва між країнами.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в рамках візиту до Японії провів зустріч із представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Посадовці привітали українського міністра у вишиванках.