Названо три країни ЄС, які найбільше приваблюють українських біженців

Найбільше біженців у Чехії, Румунії та Німеччині

Станом на 31 травня 2024 року близько 4,3 мільйона українців отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Про це свідчать дані Євростату.

Найбільше зростання кількості українських біженців за місяць зафіксовано у Німеччині, Чехії та Румунії. У Німеччині їх кількість збільшилася на 4 250 осіб (+1,1%), досягнувши 1,33 мільйона, що становить 31,3% від загальної кількості біженців з України в ЄС. У Чехії кількість українців, які отримали тимчасовий захист, зросла на 11 000 осіб (+3,2%) і склала 356,4 тисячі. У Румунії цей показник збільшився на 3 715 осіб (+2,4%). Водночас деякі країни ЄС зафіксували зменшення кількості українських біженців. У Франції їх стало менше на 1 005 осіб (-1,6%), у Польщі – на 675 осіб (-0,1%), а у Латвії – на 15 осіб (-0,03%).

Попри незначне зменшення у деяких країнах, Польща залишається другою після Німеччини за кількістю наданого тимчасового захисту українцям – 953,25 тисячі осіб (22,4%). Чехія посідає третє місце з 356,4 тисячами українських біженців (8,4%). Євростат зазначає, що надані дані стосуються лише тих українців, які отримали офіційний статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Реальна кількість українців, які знайшли прихисток у Європі після початку повномасштабного вторгнення Росії, може бути вищою.



Нагадаємо, незважаючи на кількість українців у Німеччині, лише 26,5% з них працюють, включаючи неповний робочий день або Minijob. Українці в Німеччині сплачують прибутковий податок, як і решта. Термін подання податкової декларації за 2023 рік спливає 2 вересня 2024 року. За несвоєчасне подання передбачено штрафи: 0,25% від суми податку за кожний прострочений місяць, з максимальною сумою штрафу 25 000 євро.