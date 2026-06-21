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В Албанії протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра через курорт зята Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Албанії протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра через курорт зята Трампа
Албанці протестують проти курорту у заповідній зоні
фото: соціальні мережі

Прем'єр-міністр Еді Рама категорично відкинув заклики до відставки

В Албанії відбулася найбільша акція протесту проти урядової підтримки проєкту розкішного курорту на південному узбережжі країни, який фінансує інвестиційна компанія Affinity Partners Джареда Кушнера – зятя президента США Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Тисячі мітингувальників заповнили головний бульвар столиці Тирани та заблокували дорогу біля офісу прем'єр-міністра Еді Рами, вимагаючи його відставки. Демонстрації тривають уже три тижні, а поштовхом до них став початок підготовчих робіт і встановлення огорожі на місці майбутнього будівництва. Цей проєкт спровокував ширше суспільне обурення через масове освоєння албанського узбережжя та непрозорі механізми схвалення великих приватних інвестицій.

Протестувальники наполягають на повному скасуванні будівництва. Вони звинувачують уряд у ігноруванні проблем, пов'язаних із зазіханням на заповідні землі, невизначеністю прав власності на земельні ділянки та закритістю процесу затвердження документації.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Еді Рама категорично відкинув заклики до відставки. Він заявив, що влада має зважати на незадоволення громадян, але «ніколи не передасть кермо влади шуму», додавши, що стратегічна мета Албанії щодо вступу до Європейського Союзу стане недосяжною, якщо уряд змінюватиме курс під впливом кожної зміни політичного вітру. Рама виступив на захист інвестицій і висловив переконання, що міжнародне та внутрішнє обурення пов'язане не стільки з екологічними питаннями, скільки з особистістю самого Кушнера та його родинними зв'язками з Трампом.

Курорт планується звести на півдні Албанії – на незаселеному військовому острові Сазан та заповідному півострові Звернець поблизу міста Вльора, люди протестують через загрозу екологічної катастрофи. Місцеві жителі та науковці заявляють, що масштабне будівництво елітних готелів знищить дику природу, руйнуватиме унікальні прибережні екосистеми та назавжди відлякає тисячі рідкісних птахів, зокрема фламінго та пеліканів, які гніздяться в охоронюваних лагунах Вйоса-Нарта.

Нагадаємо, на тлі внутрішнього хаосу амбіції Албанії щодо вступу до Європейського Союзу до 2030 року опинилися під загрозою. Брюссель висловив глибоке занепокоєння через руйнування довкілля та ухвалення владою суперечливих законів про стратегічні інвестиції, які створювалися спеціально для полегшення забудови заповідників і укладання непрозорих контрактів із наближеними особами. ЄС попередив, що це може закрити шлях до закриття екологічного розділу переговорів.

Наразі ситуація залишається заплутаною: Єврокомісія заявляє про обіцянки албанського міністра навколишнього середовища призупинити роботи для проведення оцінки впливу на природу, тоді як уряд Албанії офіційно заперечує старт будівництва, попри вже прокладену через дюни технічну дорогу.

До слова, дочка американського президента Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер опинилися в центрі гучного скандалу через масштабний інвестиційний проєкт на узбережжі Албанії. Йдеться про створення елітного туристичного напрямку, який охоплює острів Сазан – колишню комуністичну військову базу, та заповідну зону Піше Поро-Нарта. Проєкт викликав гостру критику з боку екологічних організацій та спровокував масові протести і сутички з поліцією у столиці Тирані під гаслом «Албанія не продається».

Теги: протест Албанія мітинг

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