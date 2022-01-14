В Австралії зафіксовано рекордну спеку (відео)
Температура понад 50 градусів піднялася у трьох австралійських містах
У прибережному місті Онслоу в Західній Австралії в четвер, 13 січня зафіксували рекордну температуру повітря +50,7°C. Про це повідомляє BBC. Бюро метеорології підтвердило, що рекордні градуси було відзначено о 14:26 за місцевим часом.
Минулого разу подібна спека була зафіксована в 1962 році в Південній Австралії. При цьому Онслоу та прилеглі райони можуть знову стати рекордсменами, оскільки в п'ятницю очікується ще більше підвищення температури.
За даними місцевих ЗМІ, середня температура в Онслоу в цю пору року зазвичай становить +36,5°C.
Крім того, два інших міста, Марді та Роборн, також повідомили про температуру понад 50 градусів.
За словами Люка Хантінгтона з Бюро метеорології, скупчення гарячого повітря в регіоні було викликано відсутністю гроз. Зараз місцеві жителі намагаються залишатися у приміщенні з кондиціонером, а якщо їм доводиться виходити на вулицю, шукати тінь і брати з собою воду.
До слова, у 2022 році синоптики прогнозують сильну спеку на планеті. Середня температура на 0,97-1,21°C перевищуватиме доіндустріальний рівень.
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