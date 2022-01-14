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    В Австралії зафіксовано рекордну спеку (відео)

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    Минулого разу подібна спека була зафіксована в 1962 році в Південній Австралії - В Австралії зафіксовано рекордну спеку (відео)
    Минулого разу подібна спека була зафіксована в 1962 році в Південній Австралії
    Фото: Pixabay

    Температура понад 50 градусів піднялася у трьох австралійських містах

    У прибережному місті Онслоу в Західній Австралії в четвер, 13 січня зафіксували рекордну температуру повітря +50,7°C. Про це повідомляє BBC. Бюро метеорології підтвердило, що рекордні градуси було відзначено о 14:26 за місцевим часом.

    Минулого разу подібна спека була зафіксована в 1962 році в Південній Австралії. При цьому Онслоу та прилеглі райони можуть знову стати рекордсменами, оскільки в п'ятницю очікується ще більше підвищення температури.

    За даними місцевих ЗМІ, середня температура в Онслоу в цю пору року зазвичай становить +36,5°C.

    Крім того, два інших міста, Марді та Роборн, також повідомили про температуру понад 50 градусів.

    За словами Люка Хантінгтона з Бюро метеорології, скупчення гарячого повітря в регіоні було викликано відсутністю гроз. Зараз місцеві жителі намагаються залишатися у приміщенні з кондиціонером, а якщо їм доводиться виходити на вулицю, шукати тінь і брати з собою воду.

    До слова, у 2022 році синоптики прогнозують сильну спеку на планеті. Середня температура на 0,97-1,21°C перевищуватиме доіндустріальний рівень.

    Нагадаємо, 2022 рік принесе погодні аномалії: причина – незвичайне природне явище.

    Як повідомлялося, роки з 2015-го по 2021-й можуть стати найспекотнішими в історії спостережень за кліматом. Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

    Також стало відомо, до чого призведе потепління в Арктиці: науковці оприлюднили дослідження.

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    Теги: Австралія клімат спека повітря
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    В Австралії зафіксовано рекордну спеку (відео)