Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Постачання бракованих мін на фронт. Суд обрав перші запобіжні заходи підозрюваним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Постачання бракованих мін на фронт. Суд обрав перші запобіжні заходи підозрюваним
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили організаторів схеми постачання бракованих мінометних снарядів
фото: Telegram/Центр протидії корупції

Феміда визначила підозрюваним тримання під вартою без застави

​​Шевченківський суд Києва взяв під варту двох підозрюваних в справі постачання бракованих мін. Мова про екскерівника одного з військових представництв Міністерства оборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Посадовцям призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативної застави. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу гендиректору оборонного заводу Леоніду Шиманау та його першому заступнику Олексію Кириченку.

4 фото
На весь екран
Підозрюваним загрожує до 15 років тюрми
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Нагадаємо, на Дніпропетровщині Служба безпеки викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів. Як повідомляв «Главком», затримано гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана та його першого заступника Олексія Кириченка, які поставили до ЗСУ партію бракованих мін.

Варто зазначити, що Шиман, згідно з указом президента-втікача Віктора Януковича, став Героєм України у 2013 році. Звання було присвоєно за «визначний особистий внесок у зміцнення промислового потенціалу України, впровадження високоефективних сучасних технологій виробництва, багаторічну сумлінну працю».

Крім очільників держпідприємства, СБУ затримала екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю відповідного підрозділу Юрія Яреська.

Як відомо, восени минулого року ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, вироблених на підприємстві «Укроборонпрому». За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження, а Міноборони розпочало перевірку.

Відомство призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи – до завершення встановлення причин нештатного спрацювання.

Раніше міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявляв, що нештатні спрацювання мін калібром 120 та 82 мм пов’язані зі зміною властивостей імпортного пороху.

До слова, голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський запевняв, що брак мінометних мін калібру 120 мм не є критичним для Сил оборони. Усю партію бракованих мін, які потрапили в різні підрозділи Збройних сил України, вже повернули на склади виробників.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оленич буцімто обговорював з Комарницьким плани виведення коштів в онлайн-простір
Комарницький та заступник Кличка планували легалізацію хабарів через онлайн-казино – розслідування
Вчора, 15:40
Відстань від крайньої точки кордону України та Росії до арсеналу – понад 500 км
У Росії на одному із найбільших складів боєприпасів триває детонація
22 квiтня, 23:38
До схеми із незаконним виїздом за кордон причетні очільник благодійного фонду та ексголова Броварської РДА у 2022-2024 роках.
Ексочільник Броварської РВА Майбоженко отримав підозру за схему з ухилянтами
17 квiтня, 19:08
Під час вручення підозри Володимир Прокопів був одягнений у білий банний халат
Спіймали в готелі? Заступник Кличка отримав підозру за схему з ухилянтами
17 квiтня, 11:51
Ігор Луценко: «Держава усунулася від діяльності з оборони самої себе, зокрема, у сфері дронів»
Ігор Луценко: Еліта принципово відмовляється воювати – це найглибший моральний розлом суспільства інтерв’ю
15 квiтня, 08:50
Депутатка заявила, що «Удар» – це коло друзів, які один одному довіряють
Депутатка «Удару» відповіла, чи голосуватимуть члени партії за звільнення Бондаренка
8 квiтня, 12:55
Іван Бойченко отримав вирок
Хабар у $40 тис. На Одещині ексдепутат та експрокурор отримали вирок
2 квiтня, 12:10
Усі вибухонебезпечні предмети були вилучені та доставлені для подальшого знищення
У парку «Феофанія» чоловік під час прогулянки помітив дві мінометні міни (фото)
31 березня, 12:44
Очільника митного поста на Львівщині затримано
«Кришував чорний імпорт» електроніки. Затримано очільника митного поста на Львівщині
31 березня, 12:30

Кримінал

Постачання бракованих мін на фронт. Суд обрав перші запобіжні заходи підозрюваним
Постачання бракованих мін на фронт. Суд обрав перші запобіжні заходи підозрюваним
СБУ встановила російських командирів, які наказали обезголовити полоненого воїна
СБУ встановила російських командирів, які наказали обезголовити полоненого воїна
Хабар «Новою поштою». Працівник оборонного заводу придумав нову схему
Хабар «Новою поштою». Працівник оборонного заводу придумав нову схему
ДБР викрило командира, який відправляв бійців робити ремонт у квартирі тещі
ДБР викрило командира, який відправляв бійців робити ремонт у квартирі тещі
Експосадовців «Укрзалізниці» засуджено за розкрадання майже 100 млн гривень
Експосадовців «Укрзалізниці» засуджено за розкрадання майже 100 млн гривень
Агентка ФСБ під виглядом прогулянок із дитиною коригувала удари по Житомирщині
Агентка ФСБ під виглядом прогулянок із дитиною коригувала удари по Житомирщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
201K
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
111K
Парад Путіна. Дві країни проігнорували запрошення диктатора
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
23K
«Усі роблять вигляд, що не знають, чий це бізнес». Підсанкційний бізнесмен активно господарює у Дніпрі
20K
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:49
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua