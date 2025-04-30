Постачання бракованих мін на фронт. Суд обрав перші запобіжні заходи підозрюваним

Феміда визначила підозрюваним тримання під вартою без застави

​​Шевченківський суд Києва взяв під варту двох підозрюваних в справі постачання бракованих мін. Мова про екскерівника одного з військових представництв Міністерства оборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю Юрія Яреська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Посадовцям призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативної застави. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу гендиректору оборонного заводу Леоніду Шиманау та його першому заступнику Олексію Кириченку.

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Підозрюваним загрожує до 15 років тюрми фото: ssu.gov.ua/СБУ

Нагадаємо, на Дніпропетровщині Служба безпеки викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів. Як повідомляв «Главком», затримано гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана та його першого заступника Олексія Кириченка, які поставили до ЗСУ партію бракованих мін.

Варто зазначити, що Шиман, згідно з указом президента-втікача Віктора Януковича, став Героєм України у 2013 році. Звання було присвоєно за «визначний особистий внесок у зміцнення промислового потенціалу України, впровадження високоефективних сучасних технологій виробництва, багаторічну сумлінну працю».

Крім очільників держпідприємства, СБУ затримала екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю відповідного підрозділу Юрія Яреська.

Як відомо, восени минулого року ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, вироблених на підприємстві «Укроборонпрому». За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження, а Міноборони розпочало перевірку.

Відомство призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи – до завершення встановлення причин нештатного спрацювання.

Раніше міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявляв, що нештатні спрацювання мін калібром 120 та 82 мм пов’язані зі зміною властивостей імпортного пороху.

До слова, голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський запевняв, що брак мінометних мін калібру 120 мм не є критичним для Сил оборони. Усю партію бракованих мін, які потрапили в різні підрозділи Збройних сил України, вже повернули на склади виробників.