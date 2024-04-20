В Ізраїлі відбуваються акції протесту з закликом до нових виборів (фото)

У Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі та багатьох інших містах по всьому Ізраїлю відбуваються протести із закликами до проведення нових виборів

Один з антиурядових мітингів проходить у прибережному місті, де проживає прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

У Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі та багатьох інших місцях по всьому Ізраїлю відбуваються протести із закликами до нових виборів і угоди про звільнення заручників, утримуваних ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel.

Один із антиурядових мітингів проходить у Кесарії, північному прибережному місті, де проживає прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, пише видання.

В Ізраїлю проходять мітинги фото: Rony Shapiro/Pro-Democracy Protest Movement

Журналісти зазначають, що тисячі ізраїльтян зібралися поблизу будівлі ізраїльського парламенту в Єрусалимі з вимогою відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та проведення дострокових виборів до Кнесету.

Нагадаємо, що 20 квітня Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі $26,4 млрд.