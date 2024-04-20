Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Ізраїлі відбуваються акції протесту з закликом до нових виборів (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
В Ізраїлі відбуваються акції протесту з закликом до нових виборів (фото)
У Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі та багатьох інших містах по всьому Ізраїлю відбуваються протести із закликами до проведення нових виборів
фото: AFP

Один з антиурядових мітингів проходить у прибережному місті, де проживає прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

У Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі та багатьох інших місцях по всьому Ізраїлю відбуваються протести із закликами до нових виборів і угоди про звільнення заручників, утримуваних ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel.

Один із антиурядових мітингів проходить у Кесарії, північному прибережному місті, де проживає прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, пише видання.

В Ізраїлю проходять мітинги
В Ізраїлю проходять мітинги
фото: Rony Shapiro/Pro-Democracy Protest Movement

Журналісти зазначають, що тисячі ізраїльтян зібралися поблизу будівлі ізраїльського парламенту в Єрусалимі з вимогою відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та проведення дострокових виборів до Кнесету.

Нагадаємо, що 20 квітня Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі $26,4 млрд.

Читайте також:

Теги: Ізраїль протест вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США та союзники не бояться брати участь у цій масштабній виставі, про сценарій якої сторони попередили одна одну заздалегідь
Політична турбуленція у США: Як це впливає на світову безпеку
16 квiтня, 14:34
Рух «Чесно» дослідив, як взаємодіють найпопулярніші львівські Telegram-канали
Сіра зона політреклами: що пишуть Telegram-канали Львова про Садового та Порошенка Влада і медіа
16 квiтня, 16:55
Біньямін Нетаньяху прокоментував інформацію щодо нападу Ірану на Ізраїль
Нетаньяху висловився щодо можливого нападу Ірану на Ізраїль
4 квiтня, 22:54
Виборчі дільниці у Польщі закрилися о 21:00
У Польщі закінчився перший тур місцевих виборів: результати екзитполів
7 квiтня, 23:47
За словами прем'єра, перемога Ізраїлю вимагає входження в Рафах і ліквідації там терористичних батальйонів
Дата початку військової операції у Рафаху визначена – Нетаньягу
8 квiтня, 23:07
США та інші країни не зобов'язуються воювати на території Ізраїлю, але надають військово-технічну підтримку
Дипломат пояснив, чому союзники оперативно допомагають Ізраїлю, а не Україні
17 квiтня, 16:55
Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю
Воїн ЗСУ пояснив, чому світ миттєво відреагував на атаку по Ізраїлю, але дозволяє РФ убивати українців
14 квiтня, 16:37
Понтифік закликав до миру та уникнення насильницького протистояння
Папа Римський звернувся до Ізраїлю та Ірану
14 квiтня, 15:50
У Тбілісі акція протесту розпочалася 15 квітня
Силовики застосовують спецзасоби для розгону протестувальників у Тбілісі (відео)
16 квiтня, 23:24

Соціум

В Ізраїлі відбуваються акції протесту з закликом до нових виборів (фото)
В Ізраїлі відбуваються акції протесту з закликом до нових виборів (фото)
Вода у головному каналі Венеції стала червоною
Вода у головному каналі Венеції стала червоною
Поляки розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною
Поляки розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною
Одесит, що втратив дружину і сина через війну, зустрівся зі спікером Конгресу США
Одесит, що втратив дружину і сина через війну, зустрівся зі спікером Конгресу США
РФ заявила про масовану атаку дронів: спалахнула нафтобаза й електропідстанції
РФ заявила про масовану атаку дронів: спалахнула нафтобаза й електропідстанції
Естонія змінює правила навчання для дітей українських біженців
Естонія змінює правила навчання для дітей українських біженців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Як каратимуть українців, які не оновлять дані в ТЦК у 60-денний термін: роз’яснення
25K
Поліцейського на Вінниччині вбили військові? 28-ма бригада прокоментувала чутки
19K
Зухвале убивство поліцейського. Триває розшук підозрюваних (оновлено)
14K
Атака на військову базу Іраку: США та Ізраїль заявили про непричетність до удару
14K
Убивство поліцейського на Вінниччині зафіксувала бодікамера (відео)
12K
Одесит, що втратив дружину і сина через війну, зустрівся зі спікером Конгресу США

Новини

Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
Вчора, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
19 квiтня, 11:35

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua