Кількість загиблих від коронавірусу зросла до 56 осіб
Новий вірус став поширюватися швидше
Кількість загиблих від нового коронавірусу в Китаї зросла до 56 осіб, більш як 1900 заражені.
Про це повідомляє АР.
«Новий вірус, в результаті якого загинули 56 осіб, став поширюватися швидше», – йдеться в повідомленні.
Кількість інфікованих збільшилася до 1 975 випадків.
У Канаді зареєстрували перший випадок зараження – захворів чоловік, якому за 50 який нещодавно вилетів з Уханя у Гуанчжоу, Китай, а потім у Торонто.
Раніше повідомлялося про 54 загиблих і 1610 хворих.
Вірус вже був підтверджений у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В’єтнамі, Сінгапурі, Малайзії, Непалі, Росії, Франції та Австралії.
До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.
Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.
Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.