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    У світі

    Кількість загиблих від коронавірусу зросла до 56 осіб

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    Кількість загиблих від коронавірусу зросла до 56 осіб

    Новий вірус став поширюватися швидше

    Кількість загиблих від нового коронавірусу в Китаї зросла до 56 осіб, більш як 1900 заражені.

    Про це повідомляє АР.

    «Новий вірус, в результаті якого загинули 56 осіб, став поширюватися швидше», – йдеться в повідомленні.

    Кількість інфікованих збільшилася до 1 975 випадків.

    У Канаді зареєстрували перший випадок зараження – захворів чоловік, якому за 50 який нещодавно вилетів з Уханя у Гуанчжоу, Китай, а потім у Торонто.

    Раніше повідомлялося про 54 загиблих і 1610 хворих.

    В Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

    Вірус вже був підтверджений у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В’єтнамі, Сінгапурі, Малайзії, Непалі, Росії, Франції та Австралії.

    До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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    Китай епідемія вірус
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