Україна і ЄС домовилися продовжити тимчасовий захист для українців

Ольга Стефанішина обговорює питання статусу українців у Євросоюзі з комісаркою ЄС із питань міграції та внутрішніх справ

Статус тимчасового захисту буде продовжений, тому що безпекові умови не дозволяють ухвалити будь-яке інше рішення

Україна та Європейський Союз домовились про продовження статусу тимчасового захисту для українців. Про це розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на міжнародному саміті міст і регіонів, передає «Укрінформ».

За словами Стефанішиної, вона регулярно обговорює питання статусу українців у Євросоюзі з комісаркою ЄС із питань міграції та внутрішніх справ Ілвою Йоганссон.

«Ми неодноразово обговорювали з нею питання повернення українців, продовження рішення про тимчасовий захист. Я мала з нею розмову. Ми ухвалили рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений, тому що безпекові умови не дозволяють ухвалити будь-яке інше рішення», – розповіла Стефанішина.

Вона зауважила, що згідно з домовленістю Києва та Брюсселя, статус тимчасового захисту буде переглядатися таким чином, щоб відбувався плавний процес повернення українців.

«Але зараз умов для такого рішення немає», – підкреслила віцепрем'єрка.

Нагадаємо, у країнах Європейського Союзу тимчасовим захистом користуються 4,2 млн українських біженців. В той самий час кількість українців із таким статусом в деяких європейських країнах знижується, йдеться у даних Євростату.

Як повідомлялося, влада Нідерландів планує запровадити для українських біженців нове правило – працевлаштованих людей зобов’яжуть оплачувати проживання у муніципальних притулках.