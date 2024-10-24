На Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні

У результаті детонації протипіхотної міни на Херсонщині постраждав чоловік 1975 року народження

У Бериславському районі Херсонської області ушпиталили чоловіка, який постраждав через детонацію протипіхотної міни. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Повідомляється, що у результаті детонації протипіхотної міни постраждав чоловік 1975 року народження. Він втратив ногу та зазнав уламкових поранень. Чоловіка доставили до лікарні. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

«Закликаємо жителів області суворо дотримуватись правил мінної безпеки! Не відвідуйте місця, які ще не перевірили сапери. Не торкайтесь підозрілих знахідок, а одразу телефонуйте 101 або 102», – наголосили у Херсонській ОВА.

Нагадаємо, російські війська все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині. У прибережній зоні Херсона та на дорогах між населеними пунктами зафіксовано кілька випадків розкидання мін. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За словами Мрочка, за останній час зафіксовано кілька випадків розкидання мін у прибережній зоні Херсона, на дорогах між населеними пунктами. Він також підкреслив, що рівень небезпеки зросте, коли на землі буде багато опалого листя.

Так, 16 жовтня у селі Садок Борозенської громади на Херсонщині 20-річний хлопець отримав поранення, підірвавшись на російській вибухівці. Через детонацію він дістав вибухову травму, поранення обличчя та тулуба. В обласній військовій адміністрації повідомили, що потерпілого доправили до лікарні машиною екстреної меддопомоги.